12 Hat unter der Woche voll mittrainiert und ist damit ein klarer Kandidat für die Startelf in Mainz: Sasa Kalajdzic. In unserer Bildergalerie finden Sie die voraussichtliche Aufstellung. Foto: Baumann

In Mainz (Samstag, 15.30 Uhr) muss VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo seine Elf mal wieder umbauen. Wer ersetzt Wataru Endo und Atakan Karazor?















Link kopiert

Pellegrino Matarazzo ist es in dieser Saison ja gewohnt, sein Personal Woche für Woche neu zu sortieren. Die Vielzahl an Verletzungen gestattete es dem Trainer des VfB Stuttgart in dieser Spielzeit so gut wie nie, zweimal in Folge dieselbe Elf aufzubieten. Vor allem im Angriff war ständiges Puzzeln angesagt.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Als der VfB zum ersten Mal in Mainz antrat

Vor dem Auswärtsspiel beim FSV Mainz an diesem Samstag (15.30 Uhr) steht Matarazzo vor einer neuen Herausforderung. Dieses Mal wird es darum gehen, eine adäquate Ersatzlösung für das defensive Mittelfeld zu finden. Wataru Endo (Coronainfektion) und Atakan Karazor (Gelbsperre) fallen bekanntlich aus, auch Naouirou Ahamada fehlt verletzungsbedingt.

Wer stopft das Loch im defensiven Mittelfeld?

Die naheliegendste Alternative wäre, Waldemar Anton von der Innenverteidigung auf die Sechser-Position vorzuziehen – eine Rolle, die er früher schon bei Hannover 96 ausgefüllt hat. Ziemlich sicher dürfte Orel Mangala erneut in der Startelf stehen. In Hiroki Ito, Clinton Mola und Enzo Millot nannte der Stuttgarter Coach weitere Optionen fürs zentrale Mittelfeld. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass Matarazzo angesichts der prekären Lage das Risiko eingehen und in Mainz auf Spieler fast ohne Bundesligaerfahrung setzen wird.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Wie viel Coronagefahr lauert im Stadion?

In der Offensive kehrt der VfB zu seinem altbewährten Muster zurück – mit Sasa Kalajdzic im Sturmzentrum und den Zuspielern Omar Marmoush, Chris Führich und Tiago Tomas um Kalajdzic herum.