11 Jubelnde Stuttgarter mit ihrem Anhang – das hat es lange nicht mehr gegeben. In unserer Bildergalerie blicken wir auf das Spiel in Nürnberg zurück.

Der VfB Stuttgart freut sich über die erste Halbfinalteilnahme im DFB-Pokal seit zehn Jahren, will darüber aber keineswegs den Existenzkampf in der Fußball-Bundesliga vernachlässigen. Dabei könnte es am Saisonende zu einer besonderen Konstellation kommen.









Am Ende durfte natürlich auch der Klassiker nicht fehlen. „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“, schallte es aus der mit über 10 000 Fans gefüllten Gästekurve des Max-Morlock-Stadions. Die leidgeprüften Anhänger hatten nach dem 1:0-Erfolg im Viertelfinale des DFB-Pokals endlich wieder etwas zu feiern. Der letzte Auswärtssieg in der Bundesliga liegt zwar schon ein Jahr und vier Monate zurück. Im Pokal dafür läuft’s: 1:0 in Dresden, 6:0 gegen Bielefeld, 2:1 in Paderborn, 1:0 in Nürnberg. Vier Siege mit vier verschiedenen Trainern gegen allesamt nur unterklassige Gegner, aber im Sport zählt am Ende nun einmal das Ergebnis. Erstmals seit zehn Jahren steht der VfB Stuttgart wieder im Halbfinale des DFB-Pokals.