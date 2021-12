12 Will am Sonntag wieder applaudieren: VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo. Foto: dpa/Tom Weller

Es ist das letzte Spiel der Vorrunde – und damit eine entscheidende Weichenstellung vor Weihnachten: So geht der VfB Stuttgart ins Spiel beim 1. FC Köln.















Stuttgart - Schon in den Partien beim VfL Wolfsburg (2:0) und gegen den FC Bayern München (0:5) musste VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo auf seinen Linksverteidiger Borna Sosa verzichten – nun droht auch beim Hinrundenfinale beim 1. FC Köln an diesem Sonntag (17.30 Uhr) der Ausfall des kroatischen Nationalspielers. „Es steht ein großes Fragezeichen hinter seinem Einsatz“, sagte der Coach am Freitag über den weiter von Rückenproblemen geplagten Sosa.

Auch Rechtsaußen Roberto Massimo (Sprunggelenkverletzung) könnte in der Domstadt erneut fehlen. Der 21-Jährige habe noch Schmerzen, so Matarazzo weiter, der auch betonte, „dass wir die Chance sehen, auswärts gegen eine gute Mannschaft etwas zu leisten und auch zu punkten“.

Das hat selbstredend auch der 1. FC Köln vor – und so stellte Steffen Baumgart am Freitag schon eine Art Erfolgsrechnung auf. „Wir sollten mit unseren aktuell 22 Punkten zufrieden sein, wissen aber, was wir besser machen können“, sagte der FC Coach also: „Ich gehe davon aus, dass wir gute Möglichkeiten haben, auf 25 zu kommen.“

Gegen den VfB („keine leichte Aufgabe“) muss Baumgart wie zuletzt beim 3:2-Erfolg beim VfL Wolfsburg auf seine beiden Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri und Dejan Ljubicic verzichten.

