Große Party in Heidenheim: Nach dem erstmaligen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga hat sich der 1. FC Heidenheim feiern lassen. Mehrere Tausend Fans waren am Start.

Nach dem Aufstieg am Sonntag folgte am Montag beim 1. FC Heidenheim die große Party. Mehrere Tausend Fans feierten den erstmaligen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. „Das ist unfassbar“, sagte Trainer Frank Schmidt in der Arena des Ostalb-Clubs. „2003 kam ich mit meiner Familie wieder hierher und habe vor 250 Zuschauern im Albstadion gespielt.“ Nun ist der 49-Jährige einer der Garanten für den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte.

Die Heidenheimer bekamen während der Feier auch die Schale für die Zweitliga-Meisterschaft überreicht und durften sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Zudem wurde verkündet, dass Routinier Norman Theuerkauf seinen auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis Sommer 2024 verlängert hat.

Mit einem dramatischen 3:2-Sieg beim SSV Jahn Regensburg hatten sich die Schwaben am Sonntag den Aufstieg gesichert. Zwei Tore waren dabei erst in der Nachspielzeit gefallen.