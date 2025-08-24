1. CfR Pforzheim – FC Villingen: Mutmacher und Baustellen – was nach dem Fehlstart für die Wende spricht

Mit dem 1:1 beim Oberliga-Topteam aus Pforzheim schaffen die Nullachter nach zwei Niederlagen und enttäuschenden Leistungen wohl eine Wende. Es gibt aber Steigerungspotenzial.

Oberliga: Ja, es war am vierten Spieltag dieser neuen Oberliga-Saison bereits ein richtungsweisendes Duell für den FC 08 Villingen am Samstag in Pforzheim (1:1). Nach zwei enttäuschenden Heimauftritten gegen Essingen (2:3) und Neckarsulm (0:2) standen die Nullachter bei den ungeschlagenen und starken Pforzheimern unter Zugzwang.

Mit dem verdienten Punktgewinn gelang dem 08-Team ein kleiner Befreiungsschlag. Insgesamt war es ein Zeichen der Mannschaft, dass sie eben doch mehr kann, als sie bei ihren vergangenen Heimauftritten zeigte.

Der Schlüssel in Pforzheim

Zwei Faktoren zeichneten die Villinger in der Pforzheimer Kramski Arena besonders aus: Sie führten von Beginn an konsequent die Zweikämpfe und agierten konstant sowie stabil über die 95 Minuten. So sah es auch Coach Steffen Breinlinger nach dem Punktgewinn: „Darauf können und müssen wir aber in den kommenden Spielen aufbauen“, fordert der Niedereschacher.

Die noch wackligen Formkurven

Klar ist aber auch, dass in allen Bereichen des 08-Spiels noch Steigerungsbedarf besteht, um in der Oberliga auch eine gute Rolle spielen zu können. Beispiele gefällig: Die beiden Innenverteidiger Fabio Liserra und Jonas Busam haben noch nicht ihre Bestform erreicht, was sich in der Druckphase der Pforzheimer Mitte der ersten Halbzeit zeigte. Im Mittelfeld fehlen Spielern wie Christian Derflinger oder Gabriel Cristilli noch ein paar Meter, um wieder die gute Form zu erreichen, die beide in der Rückrunde in der Regionalliga auszeichnete. Bei Enrico Krieger ist leistungsmäßig ebenso noch Luft nach oben.

Aber es gibt in dem Punkt der Leistungskurven auch Lichtblicke: Angelo Rinaldi, der für den verletzten Kapitän Nico Tadic die Kapitänsbinde in Pforzheim trug, agierte stark auf der linken Defensivseite. Die beiden Neuzugänge aus Holzhausen – Fabio Pfeifhofer und der zur Pause eingewechselte Kevin Müller – zeigten am Samstag, was man noch von ihnen erwarten kann.

Eine gute Grundlage

Der wertvolle Punktgewinn war auch für die Köpfe der Villinger Spieler wichtig und bildet die Grundlage dafür, mit Selbstvertrauen auf die nächsten Aufgaben zu blicken: Am Mittwoch (18 Uhr) geht es in der 2. Pokalrunde zum stark eingeschätzten Landesligisten SpVgg F.A.L. Die Linzgauer sprechen jetzt schon von einem „Fußballfest und Bonbonspiel“ gegen den Oberligisten.

Am Samstag (14 Uhr) gibt der alte Bekannte SV Oberachern seine Visitenkarte im Friedengrund ab. Es folgt danach die nächste „englische Woche“ mit den Spielen in Backnang (Mittwoch, 3. September) und daheim gegen den FC Denzlingen (Samstag, 6. September). 08-Angreifer Fabio Pfeifhofer ist sich sicher, „dass uns dieser Drei-Tage-Rhythmus nun entgegenkommt“.

Statistik

1.CfR Pforzheim: Altmann – Portella, Osmicic, Durmus, Gudzevic, Salz (88. Vegelin), Schick (78. Raouffi), Lulic (70. Causevic), Bahm, Ulusoy (61. Egle), Koroll. FC 08 Villingen: Hoxha – Krieger (76. Albrecht), Busam, Liserra, Rinaldi (90. Jonathan Spät) – Pintidis, Cristilli (82. Yannick Spät), Derflinger, Feißt (46. Müller) – Sökler, Pfeifhofer (90.+5 Rudy). Tore: 1:0 Lulic (26.), 1:1 Yannick Spät (85.). Schiedsrichter: Patrick Mattern (Karlsruhe). Zuschauer: 402. Gelbe Karten: Salz, Koroll, Gudzevic – Pintidis, Liserra, Rinaldi.