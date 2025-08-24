1. CfR Pforzheim – FC Villingen: Mutmacher und Baustellen – was nach dem Fehlstart für die Wende spricht

Mit dem 1:1 beim Oberliga-Topteam aus Pforzheim schaffen die Nullachter nach zwei Niederlagen und enttäuschenden Leistungen wohl eine Wende. Es gibt aber Steigerungspotenzial.
Oberliga: Ja, es war am vierten Spieltag dieser neuen Oberliga-Saison bereits ein richtungsweisendes Duell für den FC 08 Villingen am Samstag in Pforzheim (1:1). Nach zwei enttäuschenden Heimauftritten gegen Essingen (2:3) und Neckarsulm (0:2) standen die Nullachter bei den ungeschlagenen und starken Pforzheimern unter Zugzwang.