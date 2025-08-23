1. CfR Pforzheim – FC 08 Villingen: Yannick Spät schafft als Joker das späte und verdiente 1:1

Bei den zuletzt enttäuschenden Villingern ist eine klare Leistungssteigerung gegen das Top-Team aus Pforzheim erkennbar. Der Punkt gilt für die Nullachter als wertvoll. wertvoll.
Oberliga: 1. CfR Pforzheim – FC 08 Villingen 1:0 (1:0). Der FC 08 hat sich verdient einen Punkt bei den weiter ungeschlagenen Pforzheimern geholt. Nach dieser guten Leistung können die Nullachter zuversichtlich auf die kommenden Aufgaben schauen. Der erst in der 82. Minute eingewechselte Yannick Spät hatte nach einem starken Derflinger-Freistoß in der 85. Minute den richtigen Riecher und sorgte aus kurzer Entfernung für das wertvolle 1:1.