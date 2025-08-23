1. CfR Pforzheim – FC 08 Villingen: Yannick Spät schafft als Joker das späte und verdiente 1:1

Bei den zuletzt enttäuschenden Villingern ist eine klare Leistungssteigerung gegen das Top-Team aus Pforzheim erkennbar. Der Punkt gilt für die Nullachter als wertvoll. wertvoll.

Oberliga: 1. CfR Pforzheim – FC 08 Villingen 1:0 (1:0). Der FC 08 hat sich verdient einen Punkt bei den weiter ungeschlagenen Pforzheimern geholt. Nach dieser guten Leistung können die Nullachter zuversichtlich auf die kommenden Aufgaben schauen. Der erst in der 82. Minute eingewechselte Yannick Spät hatte nach einem starken Derflinger-Freistoß in der 85. Minute den richtigen Riecher und sorgte aus kurzer Entfernung für das wertvolle 1:1.

Die Personalien

Im Vergleich zur Startelf gegen Neckarsulm (0:2) hatte Villingens Coach Steffen Breinlinger zwei Veränderungen vorgenommen: Fabio Liserra (für Leon Albrecht) und Fabio Pfeifhofer (für den muskulär angeschlagenen Kapitän Nico Tadic) standen in der Startelf der Gäste. Dass Matthes Glück (Nasenverletzung) ausfallen würde, war bereits in dieser Woche klar. Angelo Rinaldi führte das Team als Kapitän auf das Spielfeld.

Bei Pforzheim fehlte der verletzte Leistungsträger Tim Schwaiger, der bislang alle drei Saisonspiele durchgespielt hat. Luka Bilac ist langzeitverletzt. Bei Pforzheim begann auch der frühere Villinger Admir Osmicic, der sich einen Stammplatz bei den Nordbadenern erkämpft hat.

Die erste Halbzeit

In den ersten 45 Minuten verkauften sich die Villinger unter Wert. Die Anfangsphase gehörte den Gästen – Angelo Rinaldi (3.) hatte Pech mit seinem Linksschuss.

Es folgte dann eine Phase, in der die Pforzheimer ihre offensive Klasse klar an den Tag legten. Dabei sah die Defensive der Nullachter in einigen Szenen nicht sicher aus. Der starke Cemal Durmus hatte (24.) Pech mit einem Knaller-Schuss, der knapp über den Villinger Kasten ging. In der 26. Minute fiel das 1:0 für den 1.CfR: Mit einem tollen Drehschuss im Villinger Strafraum jagte Noah Lulic den Ball unter die 08-Latte.

In den letzten Minuten vor der Pause hätten die Gäste – unter den Augen ihres Ex-Trainers Mario Klotz – aber den Ausgleich schon schaffen können. Erneut Rinaldi (38.) und Gian-Luca Feißt (45.+2/Kopfball) scheiterten jeweils nur knapp. Mit dem 1:0 für Pforzheim ging es in die Pause.

Die zweite Halbzeit

Im zweiten Durchgang passierte zwischen der 46. und der 85. Minute nicht so viel. 08-Coach Steffen Breinlinger wechselte gut ein.

Die Pforzheimer, so schien es, wollten den knappen Vorsprung verwalten, lauerten auf Konter und überließen dem FC 08 etwas die Regie. Die Nullachter konnten sich aber in dieser Phase die großen Chance nicht herausspielen. Dies änderte sich in der 85. Minute.

Christian Derflinger führte einen Freistoß an der Pforzheimer Strafraumgrenze flach und platziert aus. CfR-Keeper Sven Altmann konnte den Ball nicht festhalten – der drei Minuten zuvor erst eingewechselte Yannick Spät „staubte“ aus kurzer Entfernung zum 1:1 ab. Wenige Augenblicke später hätte Marcel Sökler sogar per Kopf noch das 2:1 für die Villinger erzielen können. Doch es blieb bei der gerechten Punkteteilung.

Die Statistik

1.CfR Pforzheim: Altmann – Portella, Osmicic, Durmus, Gudzevic, Salz (88. Vegelin), Schick (78. Raouffi), Lulic (70. Causevic), Bahm, Ulusoy (61. Egle), Koroll.

FC 08 Villingen: Hoxha – Krieger (76. Albrecht), Busam, Liserra, Rinaldi (90. Jonathan Spät) – Pintidis, Cristilli (82. Yannick Spät), Derflinger, Feißt (46. Müller) – Sökler, Pfeifhofer (90.+5 Rudy).

Tore: 1:0 Lulic (26.), 1:1 Yannick Spät (85.).

Schiedsrichter: Patrick Mattern (Karlsruhe).

Zuschauer: 402.

Gelbe Karten: Salz, Koroll, Gudzevic – Pintidis, Liserra, Rinaldi.