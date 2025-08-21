1. CfR Pforzheim – FC 08 Villingen: Coach Steffen Breinlinger mit klaren Ansagen und Forderungen

Nach zwei enttäuschenden Heimauftritten soll im ersten Auswärtsspiel die Wende her. Mannschaft und Trainer des FC 08 sind am Samstag (14 Uhr) in der Pforzheimer Kramski-Arena gefordert.

Oberliga: 2:3 nach 2:0-Führung gegen Essingen, ein vor allem in der ersten Hälfte desolater Auftritt beim 0:2 gegen Aufsteiger Neckarsulm: Villingen spielte nicht wie ein Aufstiegs-, sondern eher wie ein Abstiegskandidat in der heimischen MS Technologie-Arena. Der Rückstand des FC 08 auf Spitzenreiter und Meisterschaftstopfavorit Aalen beträgt nach drei (Heim)Spielen bereits sechs Punkte.

Mit der Fahrt nach Pforzheim, der 1. CfR ist mit sieben Punkten und 10:1 Toren noch ungeschlagen, wartet nun auf die Villinger das erste Duell in dieser Saison mit einem Oberliga-Topteam. 08-Coach Steffen Breinlinger und auch die Spieler wissen, dass eine gehörige Leistungssteigerung her muss, um beim Tabellendritten zu bestehen.

Das sagt Steffen Breinlinger

Der 08-Coach spricht vor der Fahrt nach Pforzheim Klartext: „Wir müssen deutlich zulegen. Es wird für uns das vor der Saison bereits erwartet schwere Spiel dort. Pforzheim ist hervorragend in die Saison gestartet, holt die Punkte, schießt viele Tore und hat bisher kaum etwas zugelassen.“

Steffen Breinlinger macht vor dem ersten Auswärtsspiel in dieser Saison klare Ansagen an seine Spieler: „Wir müssen in Pforzheim ein anderes Gesicht zeigen und jeder Einzelne hat dafür zu sorgen.“

Der Villinger Trainer hat mit seiner Mannschaft zu Beginn der Woche ausführlich und sehr offen die Heimniederlage gegen Neckarsulm analysiert. „Anschließend hat die Mannschaft im Training schon einmal eine gute Reaktion gezeigt.“

Für Steffen Breinlinger stehen zwei Themen in Pforzheim im Mittelpunkt: „Wir müssen härter und besser die Zweikämpfe führen sowie die taktischen Vorgaben besser umsetzen.“

Klar ist auch: Eine dritte Niederlage in Folge wäre für die Nullachter fatal, würde die aufgekommene Unruhe und Kritik im Umfeld noch verstärken. Der Auftritt des FC 08 in der Kramski-Arena ist an diesem vierten Oberliga-Spieltag richtungsweisend für die kommenden Wochen.

Die Personalien

Neuzugang Matthes Glück (Nasenbeinbruch, Gehirnerschütterung) fällt länger aus. Kapitän Nico Tadic hat muskuläre Probleme in der Wade, könnte in Pforzheim ausfallen. Ob Steffen Breinlinger – im Vergleich zur Niederlage gegen Neckarsulm – seine Startelf auf einigen Positionen verändern wird, möchte der 08-Coach noch nicht preisgeben.

1. CfR Pforzheim

Auch Thomas Herbst hat einen längerfristigen Ausfall zu beklagen. „Es tut uns weh, dass sich Luka Bilac (schwere Knieverletzung, Anm. d. Red.) so schwer verletzt hat“, sieht der 1. CfR-Trainer sein Team, dessen Kader auch aufgrund der wirtschaftlichen Probleme vor der Saison kräftig durcheinandergewirbelt wurde, dennoch gerüstet für das Spiel gegen den FC 08.

Er warnt aber: „Villingen wird nach den Heimniederlagen eine Reaktion zeigen wollen.“ Der Pforzheimer geht davon aus, dass der FC 08 im Vergleich zum Essingen-Spiel („Das habe ich mir angeschaut“) ein ganz anderes Gesicht zeigen wird.

Am Samstag setzt Herbst wohl auf den Kader, der zuletzt in Reutlingen ein 1:1 holte.