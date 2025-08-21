1. CfR Pforzheim – FC 08 Villingen: Coach Steffen Breinlinger mit klaren Ansagen und Forderungen

Nach zwei enttäuschenden Heimauftritten soll im ersten Auswärtsspiel die Wende her. Mannschaft und Trainer des FC 08 sind am Samstag (14 Uhr) in der Pforzheimer Kramski-Arena gefordert.
Oberliga: 2:3 nach 2:0-Führung gegen Essingen, ein vor allem in der ersten Hälfte desolater Auftritt beim 0:2 gegen Aufsteiger Neckarsulm: Villingen spielte nicht wie ein Aufstiegs-, sondern eher wie ein Abstiegskandidat in der heimischen MS Technologie-Arena. Der Rückstand des FC 08 auf Spitzenreiter und Meisterschaftstopfavorit Aalen beträgt nach drei (Heim)Spielen bereits sechs Punkte.