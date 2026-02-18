1. CfR Pforzheim: Das sagt Trainer Redzepagic über die Absage des Reutlingen-Spiels

Das für Samstag vorgesehene Oberliga-Heimspiel des 1.CfR Pforzheim gegen den SSV Reutlingen findet nicht statt. Das sagt Trainer Armin Redzepagic zur nun verlängerten Winterpause.

Alles war angerichtet für den Auftakt der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg nach der Winterpause, das in Pforzheim er Stadion im Brötzinger Tal ein so besonderes Spiel bereitgehalten hätte: Auf der einen Seite der SSV Reutlingen mit seinem Trainer Thomas Herbst, der im November beim 1. CfR Pforzheim zurückgetreten war. Und auf der anderen Seite eben jener 1. CfR mit seinem neuen Trainer Armin Redzepagic aus Calw, der zuvor sieben Jahre lang beim VfL Nagold war. Doch dieses besondere, für Samstag geplante Spiel wurde nun abgesagt.

Der Grund: Die Stadt Pforzheim hatte in der Winterpause den bestehenden Ballfangzaun im Stadion vergrößert und dabei mit einem Traktor versehentlich das Spielfeld beschädigt. Es wurde daher eine bis zum 6. März geltende Platzsperre ausgesprochen.

1. CfR „sehr, sehr gut drauf“

„Die Schäden am Rasen sind leider immer noch sichtbar. Außerdem lässt auch das Wetter das Spiel nicht zu“, sagt Redzepagic über die Spielabsage und meint: „Ich finde es schade, weil wir sehr, sehr gut drauf sind. Es wäre ein guter Zeitpunkt, jetzt in die Liga zu starten. Auf der anderen Seite ist eine Woche mehr Vorbereitung auch nicht so negativ, weil ich ein, zwei Spieler habe, die ein bisschen verletzt sind. Die bekommen wir jetzt einen Tick fitter.“ Bis auf Salvatore Marrone (erst wieder ins Training eingestiegen) und Luca Bilac (Kreuzbandriss) steht ansonsten der gesamte Kader zur Verfügung. Anstelle des Obeliga-Spiels gegen den SSV Reutlingen hat der 1. CfR Pforzheim für Samstag (17 Uhr) ein Testspiel bei der TSG Tübingen vereinbart.

Der Verein weist darauf hin, dass alle Tickets für das Spiel gegen den SSV Reutlingen ihre Gültigkeit behalten. Das nächste Oberliga-Heimspiel am 7. März (14 Uhr) gegen Türkspor Neckarsulm wird nach jetzigem Stand nicht mehr von der Platzsperre tangiert sein. Am 28. Februar (14 Uhr) gastiert der 1.CfR beim FC Villingen.