1. CfR Pforzheim: Das sagt Trainer Redzepagic über die Absage des Reutlingen-Spiels

Das für Samstag vorgesehene Oberliga-Heimspiel des 1.CfR Pforzheim gegen den SSV Reutlingen findet nicht statt. Das sagt Trainer Armin Redzepagic zur nun verlängerten Winterpause.
Alles war angerichtet für den Auftakt der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg nach der Winterpause, das in Pforzheim er Stadion im Brötzinger Tal ein so besonderes Spiel bereitgehalten hätte: Auf der einen Seite der SSV Reutlingen mit seinem Trainer Thomas Herbst, der im November beim 1. CfR Pforzheim zurückgetreten war. Und auf der anderen Seite eben jener 1. CfR mit seinem neuen Trainer Armin Redzepagic aus Calw, der zuvor sieben Jahre lang beim VfL Nagold war. Doch dieses besondere, für Samstag geplante Spiel wurde nun abgesagt.