Feste, Konzerte und mehr - das war am Wochenende in der Region los

10 Auch zünftige Tracht darf bei der Göllsdorfer Saukirbe nicht fehlen. Foto: Weisser

Nach zweijähriger Corona-Pause gab es auch am vergangenen Wochenende wieder viele Feste, Konzerte und andere Veranstaltungen in der Region. Eine Auswahl.















Link kopiert

Egal ob Dorffest, Märkte oder Konzert: Am vergangenen Wochenende war in der Region wieder viel geboten. Wir haben die Highlights zusammengetragen. Durch einen Klick auf den jeweiligen Link gelangen Sie direkt zum Veranstaltungsbericht.

Zu Barbecue und "Oktoberfeschd" im und um den Wilden Michel in Linach hat Eventmanagerin "Resi" eingeladen. Der Harmonikaverein Linach spielte zum Frühschoppen auf.

Beim vierten Oberndorf-Slam gab es in der Oberstadt erneut an jeder Ecke "Musik, Poetry und Kunscht" in allen Facetten zu entdecken. Die hervorragende Vorbereitung durch das veranstaltende Kulturforum bescherte der Gastronomie ein volles Haus und allen Beteiligten einen inspirierenden Abend.

Ausgiebig und ausgelassen haben die Göllsdorfer zusammen mit vielen Gästen ihr traditionelles Kirbebrauchtum gefeiert. Der größte Rottweiler Teilort war vier Tage lang vom höchst ansteckenden "Saukirbefest-Fieber" infiziert.

Selten war ein Regenspaziergang lohnender. Wieviel künstlerische Fähigkeiten rund ums Oberndorfer Städtle vorhanden ist, enthüllten 30 Fassadenprojektionen zum Thema "Bei uns geht’s rund".

Unter dem Motto "Kilometer sammeln für einen guten Zweck" waren trotz Dauerregen 600 Wanderer nach Zavelstein gekommen, um den komplett ausgebuchten Spenden-Wandermarathon zugunsten krebskranker Kinder zu unterstützen.

Der Wettergott war den Calwern wohlgesonnen. So strömten bei milden Temperaturen Tausende Menschen in die Calwer Innenstadt zum verkaufsoffenen Feiertag. Für die Organisatoren ein absoluter Erfolg.

Gleich an mehreren Standplätzen entlang der König-Karl-Straße und am Kurplatz zeigten sich beim Antik- und Trödelmarkt in Bad Wildbad Lücken. Einige Händler waren aufgrund des äußerst kühlen und regnerischen Wetters erst gar nicht zum Wildbader Herbst angereist.

In der Täleseehalle gab es viel Jubel und ein "Happy Birthday" zum tags zuvor gefeierten 62. Geburtstag des Bandleaders. Die sieben Österreichischen Vollblutmusiker von Alpin KG brannten in der Täleseehalle ein Feuerwerk der Musik ab. Viele stilvoll in Tracht gekleidete Besucher tanzten, sangen, klatschten und schunkelten ausgelassen von Beginn an.

Der Alpirsbacher Herbstmarkt hatte diesmal kein Glück mit dem Wetter. Starker Regen vertrieb viele Besucher. Die meisten Kundschaft gab es noch an den Essensständen.

Wegen Regen und Sturm musste der Kunsthandwerkermarkt auf dem Freudenstädter Marktplatz kurzerhand abgesagt werden. Für die Streetfood-Anbieter wurde allerdings eine Lösung gefunden. Trotz Absage kamen einige Besucher in die Stadt.

"Nix Wies’n, nix Wasen – wir feiern auf dem Wollensack": so lautete das Motto des vom Trillfinger TSV-Förderverein veranstalteten Oktoberfestes.