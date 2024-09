Der KKK Haiterbach hat es geschafft, den bekannten Forward Malik Kudic für die neue Saison in der 1. Basketball-Regionalliga zu verpflichten. Der 24-Jährige spielte in der vergangenen Saison beim Ligakonkurrenten TSG Reutlingen und erzielte in 26 Partien 12,3 Punkte im Schnitt und war einer der Führungsspieler.

In der NBBL aktiv

Kudic kommt aus der Jugend der BSG Ludwigsburg, rutschte schnell in den Leistungsbereich und durchlief in Ludwigsburg alle Stationen bis zur Jugendbundesliga NBBL. Daraufhin spielte er in der 2.Bundesliga in Ulm und Schwelm sowie zur Corona-Zeit in Hanau und Elchingen. Nachdem der Verein in Elchingen insolvent ging, folgte prompt der Wechsel von Kudic in die Pro A nach Schwenningen. Karlsruhe war zugleich die letzte Zweiliga-Station, ehe sich der 2,03 Meter große Flügelspieler parallel seinem Studium widmete und in die 1. Regionalliga nach Reutlingen wechselte.

KKK-Coach Mario Maric sagt über den Wechsel: „Malik hat eine Top-Ausbildung durchlaufen und für sein Alter sehr viel Erfahrung auf hohem Level sammeln können. Er war unser Wunschspieler für diese Saison, denn genau solch ein Spielertyp hat uns gefehlt. Wir beide haben sehr viele Gespräche in der letzten Zeit geführt und ich bin mir sicher, dass er uns genau das bringen wird, was wir benötigen. Er hat sehr viel Potential.“

Vorfreude auf KKK-Fans

Kudic selbst sagt: „Gerne erinnere ich mich an meinen ersten Auftritt in Haiterbach. Damals als 16- bis 17-Jährige mit dem NBBL-Team wurden wir im Vorfeld gewarnt, was für eine krasse Stimmung dort herrscht. Ich freue am meisten auf die Zuschauer und die Stimmung, die ich nun einige Male miterleben durfte und die wirklich klasse ist. Ich durfte schon einige Stationen in meiner Karriere durchlaufen und freue mich nun richtig auf Haiterbach. Ich habe mich bei den Gastspielen bisher sehr wohlgefühlt in dem Haiterbacher Umfeld und habe Bock darauf. Die Liga durfte ich letztes Jahr kennenlernen und unser Team kenne ich auch ganz gut, einige schon jahrelang. Wir sind gut aufgestellt und ich hoffe, dass wir alle gemeinsam eine gute Vorbereitung absolvieren und verletzungsfrei bleiben.“