1. Basketball-Regionalliga: KKK Haiterbach kann in Lich nur am Anfang mithalten

Lich Basketball – KKK Haiterbach 88:74 (23:22, 49:33, 69:52). Mit einem Bus voller Fans im Gepäck, jedoch ohne wichtige Akteure konnte der KKK Haiterbach in der 1. Basketball-Regionalliga dem Tabellenzweiten Lich nur zu Beginn Paroli bieten. Die Gäste mussten verletzungs- und krankheitsbedingt auf Herdie Lawrence, Dez Landvreugd, Sascha Kesselring und Jonathan Babitsch verzichten.

Die Anfangsminuten gehörten dem Gastgeber, der sehr früh mit 14:2 davonzog. Doch Topscorer Malik Kudic konnte mit 16 Punkten im Startviertel – darunter drei Dreier – und überragender Leistung sein Team mit 18:17 in Führung werfen.

Im zweiten Viertel blieb der KK Komusina frenetisch unterstützt bis zum 27:26 dran, doch Lich drückte aufs Gas und zog mit einem 16:0-Run auf 43:26 davon.

Großer Applaus von Fans

Die zweite Halbzeit eröffnete Aleksandar Kraljevski mit zwei Dreiern. Der KKK Haiterbach bekam besseren Zugriff auf das Spiel. Denni Cukovic verkürzte noch einmal zum 49:58, doch zwei schnelle Dreier des Gastgebers konnten die Führung der Licher wieder erhöhen. Die Haiterbacher gaben sich 40 Minuten nicht auf und stemmten sich gegen die Niederlage. Diese konnte nicht abgewendet werden und Lich siegte 88:74. Dennoch wurde das Haiterbacher Team von ihren mitgereisten Fans mit großem Applaus nach der gezeigten Leistung verabschiedet.

Gegner einfach zu stark

KKK-Coach Mario Maric sagte nach dem Spiel: „Heute fehlten sehr wichtige Akteure. Wir haben das Spiel gut eröffnet, doch im zweiten Viertel sind wir in eine Negativserie reingeraten. Wir haben 40 Minuten alles auf dem Platz gelassen, doch Lich war einfach zu stark. Vielen Dank an die Mega-Stimmung und den weiten Weg unserer Fans. Vor allem in dieser Situation, in der wir stehen, solche eine Unterstützung zu haben, ist fantastisch.“ KKK Haiterbach: Malik Kudic (37/4), Aleksandar Kraljevski (22/3), Rickaro Maric (6), Denni Cukovic (5/1), Alexander Feldberg (4), Petar Maric, Ivo Maric, Roko Milicevic.