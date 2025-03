1. Basketball-Regionalliga: Grippe dezimiert den KKK Haiterbach weiterhin

Lich Basketball – KKK Haiterbach (Samstag, 19 Uhr). Für den KKK Haiterbach geht es an diesem Samstag als Schlusslicht der 1. Basketball-Regionalliga zum Tabellenzweiten Lich. Die im Vorfeld erhoffte Aufbruchstimmung nach dem Spiel gegen Makkabi Frankfurt blieb aus, denn der KK Komusina verlor nicht nur das Spiel, sondern lieferte eine sehr schwache Leistung ab.

Seit Wochen kämpfen die Haiterbacher immer wieder mit Ausfällen und einigen angeschlagenen Spielern, so auch in dieser Trainingswoche. Die Grippewelle in dieser Rückrunde lässt wohl keinen Spieler verschont, somit stehen für Coach Mario Maric Fragezeichen hinter einigen Spielern. Er bedauert: „Gerade in der wichtigen Phase können wir nicht an unser Maximum rankommen und jeder Ausfall fällt schwer ins Gewicht.“

Bis zu 1000 Zuschauer

Den KKK Haiterbach erwartet in Lich nicht nur eine volle Halle und tolle Stimmung mit bis zu 1000 Zuschauern, sondern ein absolutes Topteam mit den erfahrenen Spielern Johannes Lischka, Noah Litzbach und Jacob Salinero, die ihr Team mit einer durchschnittlich zweistelligen Punkteanzahl anführen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden die Gastgeber in die Aufstiegsplayoffs gehen.

Der KKK Haiterbach mit nur einem Sieg in der Rückrunde fährt als krasser Außenseiter nach Lich, wird jedoch trotz der Tabellensituation von einem Fan-Bus begleitet.