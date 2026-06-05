1. Albstädter Musikfestival: Brahms-Tage bringen internationale Musikgrößen nach Lautlingen

Mit dem 1. Albstädter Musikfestival feiert der Verein „Spitzenklänge“ sein zehnjähriges Bestehen. Musikalisch im Fokus steht Johannes Brahms – und ein Bechstein-Flügel.

Dass das Stauffenberg-Schloss in Lautlingen mit der Musikhistorischen Sammlung Jehle einen historisch-kulturellen Schatz beherbergt, ist derzeit überwiegend Kennern der Szene bekannt. Jedoch ist sie eine der bedeutendsten Sammlungen spielbarer historischer Tasteninstrumente in Deutschland – vergleichbar mit den Sammlungen in Stuttgart und Berlin.

Weiter bekannt gemacht werden soll die Sammlung durch das 1. Albstädter Musikfestival, auch unter dem Namen Brahms-Tage angekündigt, das von Freitag bis Sonntag, 19. bis 21. Juni, eine Reihe außergewöhnlicher Konzerte bietet. Organisiert wird die dreitägige Kulturreihe vom Albstädter Kulturamt in Zusammenarbeit mit dem Verein „Spitzenklänge“. Dieser feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Seit dem Jahr 2016 fördert der Verein begabte Musiktalente aus der Region und zeigt so eindrucksvoll, dass auch im ländlichen Raum enormes musikalisches Potenzial vorhanden ist.

Internationale Künstler kommen nach Lautlingen

Das Jubiläum soll nun mit den Brahms-Tagen begangen werden. Initiiert wurde das Musikfestival, das insgesamt sechs Konzerte bietet, von dem aus Albstadt stammenden Pianisten und Dirigenten Michael Wendeberg, der inzwischen in Berlin lebt. Für die Brahms-Tage konnte Wendeberg vier renommierte Musikerpersönlichkeiten aus seinem Dunstkreis gewinnen, darunter die französische Violinistin Sarah Jégou-Sageman, den irischen Cellisten Kilian White, die israelische Mezzosopranistin Hagar Sharwit und den italienischen Pianisten Guiseppe Guarrera.

Das Besondere bei den Veranstaltungen im Lautlinger Schloss: Zum Einsatz kommen Instrumente aus besagter Musikhistorischer Sammlung Jehle. Unter anderem ein Bechstein-Flügel aus dem Jahr 1860, der sich bestens für die Interpretation der Klavierwerke von Brahms eignet. Um den historischen Flügel in den Veranstaltungsraum ins Erdgeschoss zu transportieren, wurde extra eine Spezialfirma beauftragt, berichtet Siegfrid Braun, 1. Vorsitzender des Vereins Spitzenklänge. Gespielt werden darf der Flügel ausschließlich von Berufsmusikern.

Talente sollen von Berufsmusikern lernen

Der Fokus des Musikfestivals liegt auf der Musik von Brahms, gewürdigt werden soll jedoch auch sein musikalisches Umfeld und sein Vermächtnis, das bis heute wirkt. Beim Auftaktkonzert am Freitag, 19. Juni, ab 19 Uhr stehen beispielsweise die Musik und Briefe von Brahms musikalischen Zieheltern Clara und Robert Schumann auf dem Programm. In den weiteren Konzerten wird auch Musik von Künstlern wie Franz Liszt, Felix Mendelssohn-Bartholdy und Johannes Strauß zu hören sein.

Der Verein Spitzenklänge will das erstmals veranstaltete Musikfestival auch dazu nutzen, um seine Talente mit den Berufsmusikern bekannt zu machen. Im Rahmen der Brahms-Tage sollen die Nachwuchsmusiker aus der Region Gelegenheit bekommen, mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen. „Wichtig ist neben dem Unterricht auch die Erkenntnis, wie steinig der Weg in den musikalischen Olymp ist“, erklärt Renate Musat, 2. Vorsitzende des Vereins. In den zehn Jahren seines Bestehens hat der Verein Spitzenklänge zirka 200 Förderungen getätigt. Ein Förderzeitraum dauert immer von April bis Ende März des Folgejahres.

Bekannte Namen hervorgebracht

Jährlich werden so rund 20 Kinder und Jugendliche durch zusätzlichen Unterricht, Workshops, Projekte und Auftritte gefördert. Ein wichtiger Baustein ist auch die Teilnahme der Nachwuchskünstler am Wettbewerb Jugend musiziert, wo der Verein regelmäßig Preisträger stellt. Chiara Holtmann, Jan-Luka Diebold oder Simon Zhu sind nur wenige Beispiele aus der Talentschmiede, die sich mittlerweile einen Namen gemacht haben.

Das Interesse von Kindern und Jugendlichen an Instrumenten sei nach wie vor vorhanden, teilt Siegfrid Braun seine Einschätzung. Entscheidend sei jedoch, ob die Eltern das musikalische Talent fördern. Auch Renate Musat wirbt für ihre Passion. „Musizieren stärkt das Selbstbewusstsein, fordert Disziplin und Konzentration.“ Alles Fähigkeiten, von denen Musiker auch in anderen Lebensbereichen profitieren können. Daher sei es weiter ihr Ziel, die musikalischen Talente der Region zur Entfaltung zu bringen.

Das Programm zum 1. Albstädter Musikfestival

Festival-Konzert 1 am Freitag, 19. Juni, 19 bis 21 Uhr: „Du müsstest mich im Traume sehn, wenn ich von Dir träume“ | Musik und Briefe von Clara und Robert Schumann.

Festival-Konzert 2 am Samstag, 20 Juni, 14 bis 16 Uhr: Lass die Saiten weinen, klagen | Brahms und der Balkan | Musik von Franz Liszt, Bela Bartok, Maurice Ravel und Johannes Brahms.

Festival-Konzert 3 am Samstag, 20. Juni, 17 bis 19 Uhr: „Aimez-vous Brahms „the progressive“? “ | Brahms und die Folgen | Musik von Johannes Brahms, Anton Webern, Arnold Schönberg und György Kurtag.

Festival-Konzert 4 am Samstag, 20. Juni, 21 bis 22.30 Uhr: „Intime Mitteilungen“ | Musik und Briefe von Johannes Brahms.

Festival-Konzert 5 am Sonntag, 21. Juni, 11 bis 13 Uhr: „Unbewusst auf Bachs Wegen“ | Musik von Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms und Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Festival-Konzert 6 am Sonntag, 21. Juni, 17 bis 19 Uhr: „Wien, mein Wien!“ | Musik von Johann Strauß, Alexander von Zemlinsky, Johannes Brahms und Fritz Kreisler.

Karten für die Konzerte der Brahms-Tage gibt es bei der Tourist-Info Albstadt und unter reservix.de.

Mit den Brahms-Tagen ist die Jubiläumsreihe des Vereins „Spitzenklänge“ noch nicht abgeschlossen. Am Samstag, 4. Juli, wird „10 Jahre Spitzenklänge in der Marktmusik“, ab 11 Uhr in der Martinskirche gefeiert. Ein Galakonzert mit ehemaligen und derzeitigen Stipendiaten mit den Dirigenten Cordula Bieber und Michael Wendeberg findet am Sonntag, 26. Juli, von 17 Uhr an in der Festhalle Ebingen statt. Den Abschluss bildet ein Sinfoniekonzert am Sonntag, 18. Oktober, ab 17 Uhr in der Ebinger Festhalle. Der Konzerttitel: „Ebinger Kammerorchester meets Spitzenklänge“ mit Solist Simon Zhu an der Violine. Die Organisation bei diesem Konzert liegt beim Kammerorchester.