1. Albstädter Musikfestival: Brahms-Tage bringen internationale Musikgrößen nach Lautlingen

Mit dem 1. Albstädter Musikfestival feiert der Verein „Spitzenklänge“ sein zehnjähriges Bestehen. Musikalisch im Fokus steht Johannes Brahms – und ein Bechstein-Flügel.
Dass das Stauffenberg-Schloss in Lautlingen mit der Musikhistorischen Sammlung Jehle einen historisch-kulturellen Schatz beherbergt, ist derzeit überwiegend Kennern der Szene bekannt. Jedoch ist sie eine der bedeutendsten Sammlungen spielbarer historischer Tasteninstrumente in Deutschland – vergleichbar mit den Sammlungen in Stuttgart und Berlin.