Nach einem Unfall am Sonntagabend auf der B 462 bei Freudenstadt ist der Verursacher seinen Führerschein erst mal los. Dies gab die Polizei in einer Mitteilung bekannt.

Demnach war der 40-jährige Seat-Fahrer am Sonntag gegen 21.45 Uhr auf der Bundesstraße von Freudenstadt kommend in Richtung Baiersbronn unterwegs, als er vermutlich nach rechts von der Fahrbahn abkam und seinen Vorderreifen beschädigte. Reifenteile wurden in der Folge gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug geschleudert, so dass an diesem ebenfalls ein Schaden entstand.

Wie es weiter heißt, sei der Unfallverursacher nach einem Streitgespräch mit seinem Unfallgegner weitergefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Polizisten treffen Unfallverursacher erst zu Hause an

Beamte des Polizeireviers Freudenstadt machten den 40-Jährigen schließlich an seiner Wohnanschrift ausfindig. Da sie Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem mutmaßlichen Fahrer feststellten, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von rund 1,9 Promille.

Der 40-Jährige musste in der Folge eine Blutprobe abgeben. Den Führerschein behielten die Polizisten ein.