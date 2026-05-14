1,8 Tonnen Sprengstoff: Weltkriegsbombe gefunden – 27.000 Pforzheimer müssen evakuiert werden

Bei Bauarbeiten in Pforzheim ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Am Sonntag, 17. Mai, soll sie entschärft werden. Die Evakuierung von 27.000 Menschen steht bevor.
„Uns wird die Arbeit in den nächsten Jahrzehnten nicht ausgehen.“ Das sagte Ralf Vendel erst vor Kurzem dem SWR. Vendel ist Leiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KMBD) Baden-Württemberg. Und er sprach von der Beseitigung von nicht detonierten Weltkriegsbomben, die bundesweit noch immer zuhauf im Boden und in Gewässern lauern.