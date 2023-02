Wachstum am Arbeitsmarkt hat ein Ende

1 Vor allem im IT-Bereich mangelt es an Fachkräften. Foto: imago images/Westend61/Florian Küttler

Gut 1,8 Millionen Stellen sind unbesetzt. Künftig müsse das Potenzial an Erwerbstätigen besser ausgeschöpft werden, sagt der IAB-Arbeitsmarktforscher Enzo Weber. Ziel müsse aber auch sein, mit weniger Arbeitsplätzen klarzukommen.















Link kopiert

Der Arbeitskräftemangel frisst sich immer mehr in die Betriebe hinein. Die Not an Personal droht zunehmend das Wachstum zu bremsen. Arbeitsmarktforscher fordern daher ein Umdenken.