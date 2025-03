1 1,7 Promille hatte ein Autofahrer, den die Polizei am Samstag in Villingen aus dem Verkehr zog. (Symbolfoto) Foto: Patrick Thomas/ Shutterstock

Ein 33-jähriger Mann hat am Samstagmorgen zunächst alkoholisiert einen Unfall auf der B 27 bei Deißlingen verursacht. Danach fuhr er weiter in Richtung Villingen und schlief dann in seinem Auto ein.









Die Polizei hat am Samstagmorgen in Villingen einen betrunkenen Mann in einem beschädigten Wagen vorgefunden.