50-jähriger Mann verursacht Unfall in Deißlingen

Alkohol am Steuer

1 Laut Polizeiangaben ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,5 Promille. (Symbolfoto) Foto: dpa/Heiko Becker

Am Samstagabend ist es in Deißlingen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein betrunkener Autofahrer in den Gegenverkehr geraten ist.









Link kopiert



Ein 50-jähriger Mann fuhr am Samstag gegen 21.30 Uhr mit einem Hyundai Tucson mittig auf der Fahrbahn in der Kirchbergstraße in Deißlingen und stieß seitlich mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz der C-Klasse eines 47-Jährigen zusammen.