1 Wo im Moment noch eine Lagerhalle steht, will der Getränkehändler Fristo eine neue Filiale bauen. Foto: Kauffmann

Der Getränkemarkt Fristo zieht um: vom bestehenden Standort beim Lidl auf das Gelände gegenüber des Bauhofs. Der Getränkehändler hat bereits eine Ladenfläche in Bisingen. Warum zieht das Geschäft an einen anderen Standort?















Link kopiert

Bisingen - Der Getränkehändler Fristo verspricht sich am Standort Bisingen ganz offensichtlich auch in Zukunft gute Geschäfte. Prokurist Mike Langrommel: "Mit dem geplanten Umzug in das neue Objekt stellen wir uns am Standort Bisingen langfristig auf." Was "langfristig" heißt? Langrommel spricht in diesem Zusammenhang von Jahrzehnten.

Mehr Sortier- und Lagerfläche

Mit dem Umzug will Fristo die Sortier- und Lagerflächen erweitern. Dies sei nötig, weil das Mehrwegleergut "zunehmend individualisiert" werde, heißt: Es gibt immer mehr verschiedene Flaschenformen – für die entsprechend mehr Platz zum Lagern und Sortieren benötigt wird. Als weiteren Grund für den Neubau führt Fristo die Verbesserung der Arbeitsbedingungen an, weil mehr Platz geschaffen wird. Auch die Kunden profitierten von geräumigeren Einkaufsbereichen. Außerdem forciert der Getränkehändler die weitere Regionalisierung des Mehrwegsortiments.

Zusätzliche Zufahrt

Die Anliefersituation soll mit einer zusätzlichen Zufahrt beim ehemaligen Kress-Gebäude vereinfacht werden. Nach Angaben von Fristo soll das Lärm reduzieren und den Verkehr, der über den Kreisverkehr verlaufen wird, entzerren. Bislang mussten die Lastwagen die Zufahrt zum Lidl nutzen.

1,5 Millionen Euro

Für den Neubau zwischen Hechinger Straße und Breitenwasen wird das bestehende Lagergebäude abgerissen. Das schafft Platz für den neuen Getränkemarkt, neben dem 20 Parkplätze entstehen sollen. Die Einfahrt für Kunden ist direkt gegenüber der Zufahrt zum Bauhof vorgesehen. Fristo will in Abriss und Neubau 1,5 Millionen Euro investieren, und zwei zusätzliche Arbeitsplätze sollen geschaffen werden. Wann die Bauarbeiten beginnen, ist derzeit unklar, weil die Genehmigung des Landratsamts aussteht.

Was passiert mit bisherigem Standort?

Am Dienstagabend hat der Bisinger Gemeinderat dem Vorhaben einstimmig zugestimmt. Gelobt hat die Verwaltung, dass mehr Parkplätze vorgesehen sind, als rechtlich eigentlich nötig. Was mit dem bestehenden Verkaufsraum beim Lidl passiert, wurde in öffentlicher Sitzung nicht thematisiert. Auch Fristo teilt auf Nachfrage mit, dass darüber keine weiteren Informationen vorliegen, weil sich der bisherige Standort nicht im Eigenbesitz des Unternehmens befinde.

Neuer Getränkemarkt auch in Grosselfingen

Bauarbeiten für einen neuen Getränkemarkt finden derweil auch in Grosselfingen statt: Dort baut Getränke Oesterle auf der Wiese am Ortseingang. Auch er verfolgt das Ziel, am neuen Standort Lager- und Verkaufsfläche zu erweitern. Dort wird er sein neues Zentrallager einrichten und von Grosselfingen auch die Filiale in Burladingen beliefern.