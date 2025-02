1,2 Millionen Euro gespart: Mensch diskutiert jahrelang, Biber baut schnell Damm

1 Während der Mensch über die Renaturierung eines Flusses debattierte, erledigten Biber die Arbeit. (Symbolbild) Foto: dpa/Felix Heyder

Manchmal ist es besser zu handeln, als jahrelang zu planen. In Tschechien wurde mehrere Jahre über die Renaturierung eines Flusses gesprochen. Eine Biberfamilie war wohl der Meinung: Hier gehört ein Damm hin und nahm die Sache in die eigenen Pfoten. Damit hat sie dem Staat wohl möglich hunderttausende Euro gespart.









Eine Biberfamilie hat in Tschechien bei der Revitalisierung eines Bachlaufs geholfen - und damit Naturschützern viel Geld und Arbeit gespart. Die Nagetiere hätten am Fluss Klabava einen Damm gebaut und so ein Sumpfgebiet geschaffen, sagte der Leiter des Landschaftsschutzparks Brdy, Bohumil Fiser, nach Angaben der Agentur CTK.