Von Musikevents bis zu langen Einkaufsnächten - am Wochenende war wieder viel geboten. Eine Auswahl der Veranstaltungen in der Region.

Wir haben die Veranstaltungs-Highlights der vergangenen Tage zusammengetragen.

Mit einem Jubiläumsabend feierte der DRK-Ortsverein Schiltach-Schenkenzell sein 125-jähriges Bestehen in der Friedrich-Grohe-Halle in Schiltach mit zahlreichen Gästen.

Tausende Besucher beim Blaulichttag in der Rottweiler Innenstadt. Einsatzkräfte stellen ihre ehrenamtliche Arbeit bei beeindruckenden Einsatzszenarien vor.

Der verkaufsoffene Sonntag lockt bei Sonnenschein unzählige Besucher in die Rottweiler Innenstadt. Trotzdem wird auch Kritik laut.

Zurück zur Normalität – das hat nun auch der Kunsthandwerkermarkt im Villinger Kurgarten geschafft. Am Wochenende kamen dort 87 Anbieter und jede Menge Besucher zusammen.

Eine kulturell, gesellschaftlich und kulinarisch berauschendes Erlebnis für die gesamte Familie war die 16. Lange Schwenninger Kulturnacht, die einmal mehr tausende von Besuchern aus Nah und Fern in die Stadt am Neckarursprung lockte.

Ausgelassene Stimmung herrschte zwei Tage lang beim Stadtfest in St. Georgen. An zahlreichen Ständen örtlicher Vereine konnten sich Besucher an ausgefallenen Speisen gütlich tun oder Musik unterschiedlicher Stile genießen.

Für einen guten Zweck in die Pedale treten – zum siebten Mal nutzten am Sonntag beim Sechs-Stunden-Rennen des Skiclubs Villingen (SCV) über 240 Mountainbiker und –bikerinnen.

Beim Festakt zum 70-jährigen Bestehen der Firma Blickle wurden auch zwei Neubauten eingeweiht. 250 geladene Gäste machten dem Weltmarktführer aus Rosenfeld bei Räder- und Rollenherstellung ihre Aufwartung.

„60 Jahre voll ins Schwarze“, lautete das Motto des Schützenfests des SV Geislingen. Dieses wurde im Rahmen des 60-Jährigen Vereinsbestehens gefeiert.

13 Foodtrucks machen auf dem Balinger Marktplatz Halt und bieten besondere Speisen. Der Andrang ist groß.

Tanz, Turnshow, Fahrradakrobatik, Jonglage und mehr: Balinger Sportvereine haben die Besucher der Gartenschau einen ganzen Tag lang zum Zuschauen und Mitmachen eingeladen.

Zum mittlerweile dritten Mal fand am Samstagnachmittag im römischen Freilichtmuseum bei Stein ein Treffen von Steampunks in Form eines Picknicks statt.

Hessen im Schwabenland – geht das gut? Beim „Gut-Trauf“-Zeltfestival“ in Tailfingen schon. Volker Schmidt-Bäumler und Jakob Friedrichs gaben ein Gastspiel auf dem Lerchenfeld.

„Kennst du das Lied der Stumpfes?“ Im Stile des Montanara-Chors beginnen die vier Musiker der „Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle“ einen zum Schreien komischen Abend beim Zeltfestival „Gut Trauf“ in Tailfingen. Das ist wahrlich hitparadenverdächtig.

Überraschend viele Besucher kamen am Wochenende zur 31. Wessinger Bachhockete, um am Bachufer des Weidenbaches zwei Tage lang zu feiern und zu festen.

Ein Wochenende voller Jugendhanball liegt hinter dem TV Weilstetten. Der 42. Ceceba-Cup ging reibungslos über die Bühne.

Die von der Bad Wildbader Touristik weiterentwickelte Enzbeleuchtung war ein voller Erfolg. Bereits um 18 Uhr war das Parkhaus am Kurzentrum komplett belegt, an den Essensständen bildeten sich Warteschlangen. Und die Besucher bekamen ein volles Programm – und viele Lichter.

Die Simmozheimer waren überglücklich, endlich wieder ihre Dorfhocketse feiern zu können.

Drei Tage lang bot das „Double Stage“-Festival Musik aus verschiedenen Musikgenres im Wechsel auf der Innen- und der Außenbühne der Nagolder Seminarturnhalle. 25 Künstler aus der Region traten dabei auf.

Das zweitägige Sommernachtsfest in Freudenstadt brachte dieses Jahr ein paar Neuerungen – gleich blieb, dass es mit dem traditionellen Fassanstich startete. Der Samstagabend stand dann ganz im Zeichen guter Unterhaltung und Geselligkeit.

Als vollen Erfolg und weiteren Meilenstein kann die SpVgg Freudenstadt das diesjährige „Schwarzwald Air – Alpenrock Meets Schlager“ notieren. Daran änderte auch die Tatsache, dass Schlagerstar Michelle kurzfristig absagen musste, nichts.

Mit einem musikalischen Querschnitt aus 100 Jahren und einem gelungenen Fest für Jung und Alt mit aktiven und ehemaligen Blechbläsern beging der Posaunenchor Klosterreichenbach seinen Geburtstag gebührend im Klosterhof.

Das Jubiläumstheater „750 Jahre Sulz“ hat am Wochenende in der Sulzberghalle für sehr gut besuchte Vorstellungen gesorgt – wenn auch erst drei Jahre nach dem Geburtstag. Die „Geschichten vom Zünderle“ erinnerten an eine historische Sulzer Figur.

Das neue Ortenauhaus ist im Gutacher Freilichtmuseum Vorgtsbauernhof mit einem großen Fest, Musik und gutem Wein offiziell eröffnet worden. Am Festakt nahmen am Sonntag sehr viele Gäste teil.

Die Friesenheimer Einkaufsnacht hat sich am Freitag wieder als Besuchermagnet entpuppt: Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit bis in die Nacht zu bummeln. Knapp 50 teilnehmende Betriebe und Institutionen sorgten für ein buntes Angebot.