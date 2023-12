Schnee und klirrende Kälte sorgten am Wochenende in der Region für beste Weihnachtsmarktstimmung.

Viele zog es am Wochenende wieder zu den Veranstaltungen in der Region. Was geboten war? Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

100 Jahre besteht die Stadtharmonie Villingen, Grund ausgiebig zu feiern. Der Startschuss in das Jubiläumsjahr 2024 erfolgte am Samstag mit einem großartigen Konzert im Franziskaner.

Der traditionelle Weihnachtsmarkt lockte am Samstag wieder Groß und Klein auf den Mühlenplatz in Unterkirnach. Vereine, Schule, Kindergärten und Privatpersonen hatten es sich trotz schattiger Temperaturen nicht nehmen lassen, für tolle Adventsstimmung zu sorgen.

Das Niedereschacher Adventsdörfle ließ die Herzen der vielen Besucher höherschlagen. Das traumhafte Winterwetter vor allem am Sonntag zauberte eine wunderschöne winterliche Adventskulisse auf das Areal rund um die Eschachhalle.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, die Adventszeit beginnt und in weitem Umkreis locken Weihnachtsmärkte. Ein äußerst beliebtester Markt in der Region ist seit jeher der in Schonach. Auch in diesem Jahr bot er wieder eine bunte Vielfalt.

Egal ob Filmmusik aus dem Disney-Hit Tarzan, dem Musical mit Hugh Jackman „The Greatest Showman“ oder dem Animationsfilm „Drachenzähmen leicht gemacht“ – das Konzert der Stadtkapelle Bräunlingen überzeugte das Publikum und bildete einen gelungenen Auftakt in das Jubiläumsjahr 2024.

Vorweihnachtliche Stimmung gab es am Samstag die St. Georgener Innenstadt. Einmal mehr strömten zahlreiche Besucher zur Nacht der 1000 Lichter. Lang geöffnete Geschäfte, kulinarische Köstlichkeiten und musikalische Unterhaltung lockten.

Mächtig ins Zeug legten sich am Wochenende bei der Nikolausfeier des Turnvereins St. Georgen etwa 250 große und kleine Sportler. Mit Turndarbietungen und Tänzen unterhielten sie stolze Eltern und Großeltern in der Jahnturnhalle.

In Bad Dürrheim stand am Wochenende bei traumhaftem Winterwetter der Christkindlemarkt, der zum 48. Mal in der Innenstadt rund um den Rathausplatz mit rund 50 Hütten viele Besucherscharen anlockt, auf dem Programm.

Am vorletzten Tag des Adventsmarkts in Schwenningen waren Olaf, Elsa und Anna zu Gast und erfreuten Jung und Alt gleichermaßen. Schließlich sind in Schwenningen nicht alle Tage diverse Gäste aus Disneys winterlichem Filmhit „Die Eiskönigin“ zu Gast.

Der Weihnachtsmarkt in Mönchweiler brachte vorweihnachtliche Freude in und vor die Alemannenhalle. Die von der Gemeinde organisierte Veranstaltung blieb dabei ihrem Motto „Klein aber fein“ treu und bot in der Halle und auf dem Hallenvorplatz reichlich Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und ein paar gesellige Stunden zu genießen.

Die Parkplätze waren rar, die Weihnachtswelt dafür voll – trotz der unsicheren Wetterlage mit viel Schnee hielt dieser die Besucher nicht davon ab, auf der Fürstenberg-Weihnachtswelt in Donaueschingen das ein oder andere Weihnachtsgeschenk zu ergattern. Auch die Chancen für eine Wiederholung in 2024 stehen gut.

Auf Knopfdruck gingen am Freitagabend die Lichter an: „Sulz erstrahlt“ wieder in weihnachtlichem Glanz. Zum Start hing alles vom selbstlosen Einsatz einer sehr jungen Dame ab. Und ein Jubiläum gab es auch noch zu feiern.

Zahlreiche Stände mit unterschiedlichen Angeboten bot das Lauterbacher Weihnachtsdorf. Für Bürgermeister Jürgen Leichtle zeigt sich in der Veranstaltung die Magie der Weihnacht und die Vielfalt der Gemeinde.

„Musik ist überall dabei, generationenübergreifend und einfach etwas Schönes“, schwärmte der Oberndorfer Bürgermeister Matthias Winter, als er am Samstagabend dem Musikverein Aistaig bei dessen Geburtstagsfeier zum 90. Jubiläum gratulierte.

In Tennenbronn lockte am Wochenende der Weihnachtsmarkt auf den Dorfplatz. Daneben hatten auch die Wintersportler reichlich Spaß: Die Rodler und Skifahrer läuteten die Saison ein.

Der festliche Markt auf dem Zimmerner Dorfplatz und in der „Arche“ wird zum Treffpunkt der Generationen. Vereine und Organisationen verwöhnen die Besucher mit allerlei Leckereien.

Tausende Besucher zählte am Samstag der Weihnachtsmarkt in Dornhan. Ponyreiten, Kinderkarussell und 85 Stände lockten die Gäste an. Und ein Mann im roten Gewand, der Geschenke verteilte.

Die Musikkapelle Thanheim und der Musikverein Lyra Bittelbronn machten am Samstagabend gemeinsame Sache: Sie gaben ein weihnachtliches Konzert in der Hohenzollernhalle.

20 Jahre und kein bisschen müde. So könnte man den diesjährigen Weihnachtsmarkt in Haus und Hof in Roßwangen beschreiben. Es schneite unaufhörlich, den Besuchern gefiel es um so besser.

Voices, Hearts & Souls präsentierten in Balingen Gospel-Hits und trafen damit den Geschmack des Publikums. Chorleiterin Abernathy gelang in der Stadtkirche ein überzeugendes Konzert.

Die Gäste der Vernissage mit Arbeiten von Patrizia Casagranda staunten und rätselten über die Fernwirkung von Punkten mit wahrhaft schönen Frauen-Antlitzen. Zu sehen in der Galerie Kunstblick in Balingen.

Zahlreiche Besucher haben sich am Wochenende den Christkindlesmarkt in Balingen angeschaut. Trotz eisiger Temperaturen war die Stimmung prächtig.

Zauberhafte Winterstimmung hat beim Nikolausmarkt in Bitz geherrscht. Das besondere Flair lud die Gäste zum Dorftratsch ein. Für die Kinder gab es Überraschungseier. Michael Fuchs sorgte wieder für eine Show mit Feuerspielen und Musik.

Der Meßstetter Weihnachtsmarkt hat auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Gäste angezogen. Diesmal sorgten 50 Stände für Atmosphäre und kreative Angebote. Eine Sonderausstellung und die traditionelle Ski-Börse rundeten das Programm ab.

Der Zauber der Weihnachtszeit erfüllt den Marktplatz von Burladingen, als der Weihnachtsmarkt seine Tore öffnete. Die Kinder der Burladinger Kindergärten begrüßten mit fröhlichen Liedern den Nikolaus und Knecht Ruprecht, während 22 Stände mit liebevoll gestalteten Hütten und Zelten die Besucher lockten.

Heißer Glühwein, stimmungsvolle Weihnachtsmusik und ein Hauch von Schnee: Die Garanten für einen gelungenen Weihnachtsmarkt. Auch in Alpirsbach ging diese Rechnung auf. Jung und Alt verbreiteten eine ausgelassene Stimmung.

Zum 16. Advents-Basar in Betra hatte der Männergesangverein vor das Rathaus eingeladen. Der Markt war wieder gut besucht. An mehr als zehn Stände zeigten die Markthändler, was sie alles an weihnachtlichen Dekos und Nützlichem für den Alltag anzubieten hatten.

Bei der großen Südtiroler Weihnacht in der Baiersbronner Schwarzwaldhalle nahmen „Die Ladiner“, „Graziano“ und das „Kastelruther Männerquartett“ die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise in die nördlichste Provinz Italiens.

Es war wieder ein konzertanter Hochgenuss, den die vielen Konzertbesucher erleben durften: Der Musikverein Empfingen unter Leitung von Carl-Michael Birk hatte zu seinem traditionellen Jahreskonzert eingeladen.

An seinem Reiz nichts verloren hat der 1993 ins Leben gerufene Weihnachtsmarkt in Ergenzingen. Die Menschen strömten an beiden Tagen in die „gute Stube“ Ergenzingens – sprich den alten Ortskern – um vorweihnachtliches Flair zu genießen. An die 40 Hobbykünstler und Gewerbetreibende boten so ziemlich alles, was in der Adventszeit Verwendung findet.

Einen Weihnachtsmarkt mit Schnee: Das gab es die vergangenen Jahre in Pfalzgrafenweiler nicht. Davon angelockt – und sicherlich auch von den Nikolaus-Geschenken, dem Essen und der musikalischen Unterhaltung – kamen viele Besucher auf den Marktplatz.

Der Horber Advent entpuppte sich als Gute-Laune-Weihnachtsmarkt. Er hatte soviel Platz wie nie zum Genießen.

Die offizielle Einladung an Nagolder sowie Besucher von Nah und Fern, sich in den kommenden Wochen die Stadt anzusehen: die Lichternacht. Wieder einmal lockte der Lichterzauber mit Fotomotiven, geselliger Stimmung und offenen Geschäften viele Besucher nach Nagold.

In Rosa- und Rottöne war beim Weihnachtsmarktwochenende das Altensteiger Schloss getaucht. Einige Hundert Besucher genossen die Eimnstimmung auf die Andventszeit.

Ganz schön rasant ging’s am ersten Dezemberwochenende im Bad Liebenzeller Eisstadion Polarion zu: Bei der Ice Freestyle Gala zeigten Sportler aus der ganzen Welt gekonnt ihre Tricks – Sprünge, Tänze und sogar Saltos.

Erstmals fand in Ostelsheim ein Weihnachtsmarkt statt. Rund um die Kirche duftete es nach Glühwein, und weihnachtliche Musik erklng. Die Mischung kam bei den Besuchern sehr gut an.

Zum zweiten Mal fand der Wildberger Weihnachtsmarkt nun im alten Kloster Maria Reuthin statt. Diese präsentierte sich am Wochenende in einer ganz besonderen Atmosphäre. Über die gesamte Anlage verteilten sich die Marktstände, wodurch es für die Besucher auch genügend Platz gab, alles zu erkunden.

Der Duft von Glühwein und Bratwurst, dazu die musikalischen Klänge: Beim Weihnachtsmarkt im Bad Wildbader Stadtteil Calmbach konnten die Sinne in eine friedliche Adventszeit eintauchen – ganz nach einer Botschaft, die der Bürgermeister mit auf den Weg gab.

Adventsmarkt, erster Advent und das erste echte Schneewochenende: Wenn so viel auf einmal zusammenkommt, dann ist auf dem Dobel richtig was los. Sogar eine Abordnung aus der ungarischen Partnergemeinde zieht’s in den Nordschwarzwald.

Beim Weihnachtsmarkt in Calw sorgten Schnee und Kälte für adventliche Atmosphäre. Und bei frostigen Temperaturen schmeckte der Glühwein den Besuchern umso besser.

Ein Meilenstein in der 30-jährigen Freundschaft der beiden Musikvereine „Echo du Haut-Koenigsbourg Saint-Hippolyte“ und Ichenheim war das Doppelkonzert am Samstag in der Langenrothalle. Gemeinsam vorgetragene Stücke waren der Höhepunkt.

Das belegte die überörtliche Attraktivität des Ettenheimer Weihnachtsmarktes aufs Beste: Trotz Nieselregens um den Gefrierpunkt drängten sich am Freitag mehrere tausend Besucher durch die barocken Innenstadtsträßchen – bis in die Nacht hinein.