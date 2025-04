1 Mokhtar Boulachab: Seine Rückkehr ins Team am Samstag gegen Göppingen war erfrischend für das 08-Spiel. Foto: Eich

Warum Mokhtar Boulachab für das Villinger Team so wichtig ist. Der Verteidiger spricht aktuell mit den Verantwortlichen über seine Zukunft.









Link kopiert



Schön, dass er wieder dabei ist! Drei Wochen lang laborierte 08-Außenverteidiger Mokhtar Boulachab an einem kleinen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich. Am vergangenen Dienstag im Heimspiel gegen Walldorf hätte der 26-Jährige eigentlich schon wieder spielen können, doch Trainer Steffen Breinlinger und der Spieler selbst wollten noch nicht so viel riskieren.