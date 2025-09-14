08-Topspieler: Angelo Rinaldi – zweikampfstark,viel Kreativität und große Cleverness

Warum Links-Verteidiger Angelo Rinaldi selbst die Ravensburger Fans verzückte. Oft war der 08-Leistungsträger im Vorwärtsgang nur durch Foul zu stoppen.

Wenn Nico Tadic nicht in der Villinger Startformation steht, geht die Kapitänsbinde an Angelo Rinaldi (27) weiter. Aber nicht nur deshalb zählt der Linksverteidiger schon lange zu den Leistungsträgern im Nullacht-Team. In Ravensburg bewies die Nummer 27 einmal mehr, wie wertvoll er für die Mannschaft ist und er mindestens Regionalliga-Format besitzt.

Technisch versiert Angelo Rinaldi gewann nahezu jeden Zweikampf, erkannte clever, in welchen Momenten er sich in der Offensive einsetzt und setzte dort einige Akzente. Was er technisch drauf hat, zeigte Mitte der ersten Halbzeit die Szene, als er in der Nähe des Ravensburger Strafraums den Ball erst zurückzog, um diesen gleich mit der Hacke an Christian Derflinger weiterzuspielen.

Dieser Augenblick ließ selbst sogar einen Ravensburger Fan schwärmen: „Das ist ein richtig Guter.“

Dreimal musste Rinaldi auf dem Rasen nach Foulspielen behandelt werden. In der 72. Minute war für ihn Feierabend, als die Rippe zu sehr schmerzte.

Cheftrainer Steffen Breinlinger weiß, was er an Angelo Rinaldi, der in der vergangenen Saison relativ früh verlängerte, hat: „Angelo ist eine Bank für uns und geht voran. Außerdem hat er immer gute Lösungen parat.“