08-Topspieler: Angelo Rinaldi – zweikampfstark,viel Kreativität und große Cleverness

Warum Links-Verteidiger Angelo Rinaldi selbst die Ravensburger Fans verzückte. Oft war der 08-Leistungsträger im Vorwärtsgang nur durch Foul zu stoppen.
Wenn Nico Tadic nicht in der Villinger Startformation steht, geht die Kapitänsbinde an Angelo Rinaldi (27) weiter. Aber nicht nur deshalb zählt der Linksverteidiger schon lange zu den Leistungsträgern im Nullacht-Team. In Ravensburg bewies die Nummer 27 einmal mehr, wie wertvoll er für die Mannschaft ist und er mindestens Regionalliga-Format besitzt.