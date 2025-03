08 Pokalgegner – Bahlinger SC: Wann endet das große Cup-Trauma am Kaiserstuhl?

Das Pokalviertelfinale zwischen dem FC 08 Villingen und dem Bahlinger SC vor zwei Jahren am 25. Februar 2023: 300 Nullacht-Fans sind an den Kaiserstuhl mitgereist. Der Regionalligist und Gastgeber ist gegen das Villinger Oberliga-Team, zu diesem Zeitpunkt noch gecoacht von Marcel Yahyaijan, drückend überlegen. Der FC 08 legt eine „Abwehrschlacht“ vom Feinsten hin. Torhüter Kevin Ehmann wächst über sich hinaus. Die Schwarzwälder haben nur drei Chancen bei Kontern: Ibrahima Diaktité feiert einen Hattrick. Der FC 08 gewinnt mit 3:2. Der Spielverlauf ist völlig auf den Kopf gestellt.

Die Stimmung am 25. Februar 2023 im Bahlinger Clubheim

Nach dem Spiel im Bahlinger Clubheim. Es herrscht großer Frust. Die BSC-Verantwortlichen und Trainer Dennis Bührer verstehen an jenem Samstagabend die Welt nicht mehr. Die Kaiserstühler können ihr Pokal-Trauma einfach nicht beenden.

In 2015 waren sie letztmals südbadischer Pokalsieger, schieden dann ein paar Wochen später in der 1. Hauptrunde im DFB-Pokal mit 3:5 nach Elfmeterschießen gegen den Drittligisten SV Sandhausen unglücklich aus.

Die Gedanken von Coach Dennis Bührer

Coach Dennis Bührer hat diese Sehnsucht beim BSC nach einem Pokalsieg all die Jahre hautnah gespürt. In seiner letzten Saison beim Traditionsclub will er mit seinem Team dieses Cup-Trauma beenden. „Bis jetzt war es in den Pokalspielen für uns immer so, dass wir als höherklassiger Verein nach einem 0:0 nach Verlängerung immer draußen waren. In Villingen ist diese Konstellation für uns anders und neu. Beide Teams begegnen sich auf Augenhöhe.“

Dennis Bührer und sein Team werden den FC 08 nicht an dessen enttäuschenden Regionalliga-Auftritten messen: „Dies wäre für uns der erste Fehler. Ich erwarte ein sehr enges Spiel in Villingen. Wir wissen alle, dass eine Mannschaft, die zuletzt in der Liga Spiele verloren hat, plötzlich im Pokal zu großen Leistungen fähig sein kann. Außerdem kann der Trainerwechsel beim Nullacht auch noch einiges Positives bewirken.“

Und Ibrahima Diakité?

In der Regionalliga war der Ex-Villinger Torjäger bei den Bahlingern zuletzt nur Joker. Im Regionalliga-Hinspiel (Bahlingen gewann im November mit 2:0 im Friedengrund) „erschoss“ Diakité den FC 08 im Alleingang. Gut möglich, dass ihn Dennis Bührer am Mittwoch von Beginn an bringt. Psychologie spielt schließlich bei so einem Pokalduell auch eine wichtige Rolle.