08-Gegner Karlsruher SC U23: Fußball-Verrückter, Eichners „Baby“, Ziel Regionalliga und Robert Geller

Als das Team 2019 aus der Oberliga abgemeldet wurde. Nach der Rückkehr im Vorjahr soll es mittelfristig die Regionalliga sein. Robert Geller schafft als Erster den Sprung.

Der Sommer 2019. Das Präsidium des Karlsruher SC um den damaligen Boss Ingo Wellenreuther beschließt aus wirtschaftlichen Gründen den Rückzug der zweiten Mannschaft aus der Oberliga. Die Entscheidung wurde damals rund um den Wildpark mit viel Unverständnis diskutiert. Bis dahin war der KSC bei der Nachwuchsarbeit führend in Nordbaden. Doch mit diesem Rückzug rückte die Talentschmiede der TSG Hoffenheim erst einmal an die erste Stelle. Den Talenten in Karlsruhe, die nicht sofort den Sprung zu den Profis schafften, fehlte mit der wegfallenden zweiten Mannschaft eine wichtige Option.

Doch die die zweite Mannschaft starb damals nicht ganz. Auf Anregung der organisierten Fanszene wurde ein neues Team aus Amateurfußballern gegründet, das in der Kreisklasse C an den Start ging.

Die Rückkehr

Der Sinneswandel beim Zweitliga-Club trat während der Saison 2023/24 ein. Kein Geringerer als Cheftrainer Christian Eichner trieb den Neuanfang einer U23 voran. Der Ex-Profi hatte selbst in der Saison 2005/06 den Sprung über die zweite Mannschaft zu den Profis geschafft, wusste, wie wichtig dieser Unterbau für die Talente ist.

Vor der Saison 2024/25 war es soweit: Der Traditionsclub gründete eine neue U23, hatte aber – entgegen der Statuten – auch etwas Glück, dass die nordbadischen Verbandsliga-Teams bereit waren, das neue Karlsruher Team bei sich aufzunehmen.

Mit dem positiven fußball-verrückten Trainer und Hochschullehrer Dietmar Blicker (damals beim Oberligisten Mutschelbach erfolgreich) war der ideale Coach für die U23 gefunden. Blicker – aus der Vergangenheit mit dem KSC-Gen ausgestattet – brachte auch einige Perspektivspieler aus Mutschelbach mit in den Wildpark. In diesem Sommer gelang schon der Aufstieg in die Oberliga. Das Ziel: In der nächsten Saison 2026/27 soll die U23 um den Aufstieg in die Regionalliga mitspielen.

Mit Mittelfeldspieler Robert Geller (bereits vier Einsätze im Zweitliga-Team) hat das erste Talent bereits den Sprung nach oben geschafft – bei Cheftrainer Christian Eichner stehen aber auch noch weitere U23-Eigengewächse mittelfristig auf der Liste.

Die Veränderungen

Zugänge: Philipp Sonn (Bahlinger SC), Nico Engel (SG Sonnenhof Großaspach).

Abgänge: Sebastian Weizel (FC Denzlingen), Mathias Moritz (SV Spielberg), Felix Lutz (FV Fortuna Heddesheim), Dominik Salz (1. CfR Pforzheim), Silas Meier (SV Oberachern).