08-Gegner Karlsruher SC U23: Fußball-Verrückter, Eichners „Baby“, Ziel Regionalliga und Robert Geller

Als das Team 2019 aus der Oberliga abgemeldet wurde. Nach der Rückkehr im Vorjahr soll es mittelfristig die Regionalliga sein. Robert Geller schafft als Erster den Sprung.
Der Sommer 2019. Das Präsidium des Karlsruher SC um den damaligen Boss Ingo Wellenreuther beschließt aus wirtschaftlichen Gründen den Rückzug der zweiten Mannschaft aus der Oberliga. Die Entscheidung wurde damals rund um den Wildpark mit viel Unverständnis diskutiert. Bis dahin war der KSC bei der Nachwuchsarbeit führend in Nordbaden. Doch mit diesem Rückzug rückte die Talentschmiede der TSG Hoffenheim erst einmal an die erste Stelle. Den Talenten in Karlsruhe, die nicht sofort den Sprung zu den Profis schafften, fehlte mit der wegfallenden zweiten Mannschaft eine wichtige Option.