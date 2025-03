Am Wochenende war in der Region wieder viel los. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Dieses Wochenende wurde nicht nur der Weltfrauentag mit Kundgebungen begangen, vielerorts war auch "Scheibenschlagen" angesagt. Und in Nagold drehte sich alles um einen schwäbischen Klassiker: die Maultasche.

Was sonst noch geboten war? Wir haben einige Veranstaltungen zusammengetragen.

„Frauen, die kämpfen, sind Frauen, die leben. Lasst uns das System aus den Angeln heben!“ Mit einem Demonstrationszug durch die Villinger Innenstadt machten am Internationalen Frauentag rund 100 Frauen ihren Standpunkt klar.

Unter dem Motto „Baby-Boomer“ blickten Frank Golischewski und Anika Neipp im Kesselhaus Trossingen satirisch auf das Jahr 2024 zurück.

Das traditionelles Spektakel in Blumberg lockte viele Zuschauer an. Mit dem Scheibenschlagen endete für die Narrenzunft Eichberggeister auch die Feier zum 40-jährigen Bestehen. Derweil suchen die Narren noch nach weiteren Mitstreitern.

Die Ausstellung „Wilhelm Kimmich – Lieblingsbilder“ in der Galerie in Lauterbach wurde feierlich eröffnet. Mit der Werkschau erinnert die Gemeinde im Jahr ihres 750. Jubiläums an den ortsansässigen Maler. Der hielt in seinen Bildern nicht zuletzt den Schwarzwald fest.

Gut gefüllt war der Hechinger Obertorplatz am Samstagmorgen. Der Anlass war ein großes Happening zum internationalen Weltfrauentag. Kritik wurde unter anderem an den „asozialen Medien“ geübt.

Am Samstagabend veranstaltete der islamisch-türkische Kulturverein Fetih Camii D.I.T.I.B in Schömberg erstmals ein gemeinsames Fastenbrechen. Auch Nicht-Muslime waren eingeladen.

Unzählige Unikate wechselten bei der Ausstellung von Susanne Pohl in der Oelser-Straße in Hechingen am Wochenende ihren Besitzer. Die Besucher zeigten sich beeindruckt von der Vielfalt an Werken.

Ein Zeichen für Gleichberechtigung und Frauenrechte setzen, inspirierende Botschaften aussenden und eine starke Gemeinschaft formieren – das wollten die zahlreichen Teilnehmer der Kundgebung zum Weltfrauentag in Albstadt.

Fünf Frauen diskutierten in der Zehntscheuer in Rottenburg und gaben Einschätzungen darüber ab, wie weit die Gesellschaft auf dem Weg zur Gleichberechtigung schon gekommen ist. Das Fazit: Es ist einiges passiert, doch bis zum Ziel ist es noch ein weiter Weg.

Beim ersten Maultaschenfest der Feuerwehr in Nagold wurde nicht nur schwäbische Kulinarik gefeiert, sondern auch die Feuerwehr selbst. Neben geselligem Beisammensein stand vor allem eines im Mittelpunkt: neue Mitglieder für den freiwilligen Dienst zu begeistern.

Den vielen Gästen und dem „sauguten Wetter“ galten beim Scheibenschlagen in Ettenheimweiler die ersten beiden Schläge. Zahlreiche Zuschauer waren gekommen, um das Spektakel anzusehen und die selbst gebackenen Scherben zu genießen.

Auch zum Scheibenschlagen der Feuerwehr Abteilung Heiligenzell kamen mehr Besucher denn je auf den Kapellberg. Begleitet von guten Wünschen und dem Ruf „Scheibe flieg“ wurden die brennenden Holzstücke in die Luft geschickt.

Wie haben Lahrerinnen das Ende des Zweiten Weltkrieges erlebt? Zum Frauentag hat das Stadtmuseum eine Ausstellung eröffnet. Die Schauen „Frau Reichspräsident Louise Ebert“ und „80 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg“ mit den Lebensverhältnissen in Lahr im Frühling 1945 sind bis zum 11. Mai zu den Öffnungszeiten des Museums im zweiten Obergeschoss zu sehen. Öffnungszeiten sind Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr.