1 Ein Bild mit Symbolcharakter: Balingens Torhüter Julian Hauser sitzt geschlagen am Boden; die Elversberger Spieler jubeln. Foto: Eibner

Einen gebrauchten Tag erwischt haben die Fußballer der TSG Balingen in ihrem Gastspiel bei der SV Elversberg: 0:6 (0:3) gingen die Eyachstädter unter und kassierten damit die höchste Niederlage in ihrer Historie in der Regionalliga Südwest.















Die Gäste von der Zollernalb hatten im Stadion an der Kaiserlinde zwar die erste Möglichkeur nach drei Minuten – Simon Klostermann erkämpfte auf der linken Seite den Ball flankte vor das Tor wo der Ball geklärt wurde, direkt zu Lukas Ramser, der aus 25 Metern abzog und SV-Keeper Frank Lehmann zu einer Parade zwang – doch danach nahmen die Gastgeber Fahrt auf und agierten immer druckvoller.

In der elften Minute legte Manuel Feil im Strafraum mit der Hacke auf für Robin Fellhauer, der über das Bein von Lukas Foelsch fiel, und Schiedsrichter Marc Philipp Eckermann (Winnenden) zeigte auf den Elfmeterpunkt. Isral Suero Fernandez schnappte sich den Ball und verwandelte den Strafstoß sicher zur frühen 1:0-Führung der Saarländer. Elversberg blieb auch in der Folge das bestimmende Team: Einen Schuss von Luca Schnellbacher aus spitzem Winkel parierte TSG-Torhüter Julian Hauser stark (17.). Balingen kam indes nur zu vereinzelten Vorstößen; nach einer Ecke von Kaan Akkaya forderten die Gäste einen Handelfmeter, da einem Elversberger der Ball an den Arm gesprungen war; der Schiedsrichter ließ aber weiterlaufen (29.). Auf der Gegenseite brannte es im Balinger Strafraum lichterloh, die Saarländer feuerten aus allen Lagen auf das Tor von Hauser, der dreimal pasrierte; einmal wurde der Ball von der Linie geschlagen, und so überstand die TSG diese brenzlige Situation schadlos (33.).

Drei Minuten später aber passierte es doch: Elversberg kombinierte stark über Suero Fernandez, Schnellbacher und Nico Karger; der Ball landete bei Manuel Feil, der aus elf Metern zum 2:0 einnetzte. Damit aber nicht genug; zwei Minuten später schlug Semih Sahin einen Freistoß aus dem linken Halbfeld auf den zweiten Pfosten, wo sich Fellhauer hinter dem Rücken von Sascha Eisele nach vorne gestohlen hatte und aus spitzem Winkel zum 3:0 ins lange Eck einschoss. So ging es mit einer klaren Führung der Hausherren in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel hatte Balinger wieder die erste Möglichkeit: Einen Schuss von Akkaya konnte Torhüter Lehmann nur nach vorne abwehren; doch Foelsch jagte den Nachschuss knapp am Tor vorbei (48.).

Dafür ließen es die Gastgeber auf der anderen Seite wieder klingeln: Einen Eckball von Sahin auf den zweiten Pfosten legte Fellhauer zurück auf SVE-Kapitän Kevin Conrad, der das Leder aus elf Metern zum 4:0 in den Winkel donnerte. Damit war die Partie zwar entschieden, der Elversberger Torhunger aber noch längst nicht gestillt: In der 69. Minute leitete Karger nach einer Fernandez-Flanke den mit der Hacke in den Lauf von Feil, der auf 5:0 erhöhte. Eine Viertelstunde vor Schluss war es Maurice Neubauer, der aus 23 Metern einfach mal drauf hielt und damit Keeper Hauser überraschte, über dem der Ball zum 6:0 einschlug. Damit machte Elversberg das halbe Dutzend voll und die höchste Balinger Niederlage perfekt.