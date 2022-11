Feste, Konzerte und mehr - das war am Wochenende in der Region los

12 Keine Whiskymesse in Villingen funktioniert ohne die Mitglieder des Whiskyclubs Black-Forest (von links): Tomislav Pavrlisak, Thomas Hutt, Philipp Mock, Markus Heinzelmann und Christoph Dexheimer. Foto: Heinig

Zum Ausklang der Herbstferien gab es am vergangenen Wochenende wieder viele Feste, Konzerte, Märkte und andere Veranstaltungen in der Region. Eine Auswahl.















Egal ob Konzert, Fest, Markt oder Messe: Am vergangenen Wochenende war in der Region wieder viel geboten. Wir haben die Highlights zusammengetragen. Durch einen Klick auf den jeweiligen Link gelangen Sie direkt zum Veranstaltungsbericht.

Keine Whiskymesse in Villingen funktioniert ohne die Mitglieder des Whiskyclubs Black-Forest. Am Wochenende zeigte sich in der Neuen Tonhalle zum achten Mal, dass die Liebe zu dem Kultgetränk enorme Kräfte freisetzt, die einmal mehr eine erfolgreiche Messe mit mehr als 3000 Besuchern möglich machte.

"Hier blüht uns was" – die eigentlich verkappte Drohung in diesen Worten wurde am Sonntag in Villingen beim Museumsfest im Franziskaner ins Gegenteil verkehrt: Die Besucher trafen auf allerlei Florales und genossen den Tag.

Große Freude beim Musikvereins Epfendorf - nach zwei Jahren Pause fand das bei Groß und Klein beliebte Schlachtfest wieder statt.

In Zeiten wie diesen ist fachmännischer Rat so gefragt wie noch nie. Dementsprechend groß war die Resonanz bei den Immobilientagen in der Volksbankmesse in Balingen.

Ein Lauf hinauf zur Burg Hohenzollern – das gibt es nur beim Hechinger Ski-Club. Zahlreiche Läufer aus der Region sind an den Start gegangen. Den meisten von ihnen kam es dabei jedoch weniger aufs Tempo an. "Dabei sein ist alles", hieß das Motto.

Zum mittlerweile 21. Mal hat am Sonntag in der Geislinger Schlossparkhalle die von Kleider Müller organisierte "Hochzeitsmesse Zollernalb" stattgefunden. Dort wurde die neuesten Trends in Sachen Brautmode präsentiert.

Aus allen Himmelsrichtungen sind die Besucher zum verkaufsoffenen Sonntag nach Albstadt geströmt, um die neuesten Trends in Sachen Mode, Automobile und Haushalt zu erkunden.

Auch wenn der Regen so manchen Kunden abgeschreckt haben dürfte, beim Nacht- und Nebelfest in Schömberg herrschte dennoch reger Betrieb. Und auch das Programm kam offenbar gut an.

Die Nagolder Spielemesse war am Sonntag auch in der 20. Auflage wieder ein richtiger Publikumsmagnet – und ein Mekka für Freunde des gepflegten Gesellschaftsspiels.

Doppelten Grund zur Freude hatten die Mitglieder der Feuerwehr Alpirsbach, Abteilung Höhenstadtteile. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause gab es wieder den Almabtrieb der Feuerwehrziegen, und das neue Fahrzeug wurde offiziell in Dienst gestellt.

Ortenaukreis

Auch dieses Jahr hat die Chrysanthema wieder massenweise Menschen nach Lahr gelockt. In den vergangenen zwei Wochen begeisterte die Innenstadt mit gärtnerischen, aber auch kulturellen Höhepunkten.

Der Ettenheimer Martinimarkt ist am Wochenende zum durchschlagenden Erfolg geraten: sowohl bei Tausenden Besuchern als bei den Beschickern. Das Wetter half mit - trotz drohender Regenwolken blieb der für Autos gesperrte Stadtkern trocken