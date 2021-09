1 Die Stuttgarter Kickers bejubeln die 1:0-Führung durch Mijo Tunjic, 08-Mittelfeldspieler Thomas Kunz (rechts) ärgert sich in der zehnten Minute über den frühen Rückstand. Foto: Marc Eich

FC 08 Villingen – Stuttgarter Kickers 0:2 (0:1). Die Nullachter verpassten am Mittwochabend mit der 0:2-Heimniederlage gegen die Stuttgarter den Sprung an die Tabellenspitze. 1020 Zuschauer sahen einen überaus verdienten Dreier der Gäste.















Link kopiert

Die Personalien

Marcel Yahyaijan wusste im Vorfeld aufgrund des Trainerwechsels beim schwach startenden Meisterschaftsfavoriten aus Stuttgart nicht genau, was ihn erwartet. "Deshalb schauen wir vor allem auf uns", freute sich der 29-Jährige, dass Nedzad Plavci, der für Adrian Rama-Bitterfeld stürmte, wieder an Bord war. Sonst gab es im Vergleich zum 2:0 gegen Backnang keine Veränderungen in der Startelf. Volkan Bak saß zunächst auf der Bank, Sturmkollege Lhadji Badiane musste doch noch passen.

Hier gehts zu unserem Liveticker

Die erste Halbzeit

Nicht überraschend – die Kickers machten gleich großen Druck. 08-Torwart Andrea Hoxha war nach einem Schuss von Mohamed Baroudi (3.) schnell warm. Die Villinger hatten gegen die sehr aggressiven Stuttgarter weiter Probleme, standen oft zu weit weg von den Gegenspielern. So auch in der zehnten Minute, als Mijo Tunjic aus 16 Metern völlig frei zum Schuss kam. Der Kickers-Torjäger ließ sich diese Chance nicht entgehen. Wenig später rettete 08-Innenverteidiger Mauro Chiurazzi in letzter Sekunde gegen Kevin Dicklhuber. Der frühere Göppinger war es auch, der in der 24. Minute nur knapp das 2:0 verpasste. Eine Zeigerumdrehung danach jubelte Tunjic erneut, doch der Routinier war klar im Abseits gestanden. Und die Nullachter? Diese fanden in Offensive praktisch in der ersten halben Stunde überhaupt nicht statt, liefen fast nur dem Ball und den Gegenspielern hinterher. Doch dann forderten die 08-Fans plötzlich einen Foulelfmeter, als Plavci (30.) nach Vorlage von Erich Sautner im Kickers-Strafraum zu Fall gekommen war. Schiedsrichter Timo Bugglin zeigte aber nicht auf den Punkt. In Sachen Tempo, Zweikampfstärke, Umschaltverhalten, Passspiel und Chancen – so durch Baroudi (43.) – zeigten die Kickers aber bis zum Halbzeitpfiff weiter, dass ihr Etat eben nicht mit dem der Nullachter vergleichbar ist. Diese retteten mit Glück und einem starken Hoxha den knappen 0:1-Rückstand in die Kabine.

Die zweite Halbzeit

Klar, dass Marcel Yahyaijan in der Pause die Probleme ansprach. Doch auch die erste Chance der zweiten Hälfte hatten die Kickers durch den agilen Baroudi (48.). Hoxha verhinderte per Fußabwehr die Vorentscheidung. In der 58. Minute reagierte der 08-Trainer auch personell. Volkan Bak kam für Thomas Kunz. Doch die Fahrtrichtung änderte sich auch nicht wirklich, als Kickers-Neucoach mit Mustafa Ünal mit Dicklhuber und Tunjic seine beiden Top-Offensivspieler vom Feld genommen hatte. Die Nullachter störten nun aber bei strömenden Regen früher, erkämpften sich einige Freistöße aus dem Halbfeld. Adrian Rama-Bitterfeld (80.) und Anthony Mbem-Som (84.) sollten in der Schlussphase für Schwung sorgen, doch den bemühten und engagierten Villingern gelang gegen einfach an diesem Abend bessere Kickers kein Torschuss mehr. Mit einer schönen Einzelleistung machte schließlich Mohamed Baroudi (88.) alles klar.