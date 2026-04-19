Für den FC Auggen und den SV 08 Laufenburg gab es an diesem Verbandsliga-Wochenende keine Punkte. Beide Mannschaften hatten mit 0:2 das Nachsehen.

Es scheint, als müsste der FC Auggen sechs Spieltage vor Schluss die Hoffnung auf Relegationsrang zwei aufgeben. Im direkten Duell beim SC Lahr unterlagen die Rebländer mit 0:2 und liegen nun fünf Punkte hinter dem Zweitplatzierten. Mit nun 54 Punkten behauptet der SC Lahr Rang zwei hinter dem FC Teningen (59 Punkte), während der FC Auggen mit 49 Zählern auf Platz drei bleibt.

Vor heimischer Kulisse im Stadion an der Dammenmühle erwischten die Gastgeber den besseren Start und gingen in der 31. Minute durch Mick Keita in Führung. In der Schlussphase sorgte Kevin Gießler schließlich für die Entscheidung: In der 86. Minute traf er zum 2:0 und machte den Heimsieg perfekt.

Dennoch gibt es für den FC Auggen dieser Tage einen Grund zur Freude: Daniels Ontuzans wird nicht, wie zunächst berichtet, zum FC Bad Bellingen wechseln, sondern bleibt doch beim FC Auggen. Der ehemalige lettische Nationalspieler bleibt also auch in der kommenden Saison ein Eckpfeiler im Auggener Angriffsspiel.

Im Aufsteiger-Duell der Fußball-Verbandsliga musste sich der SV 08 Laufenburg deutlich geschlagen geben. Beim abstiegsbedrohten FC Rot-Weiß Salem unterlagen die Null-Achter überraschend mit 0:2 (0:1).

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen früh in Führung. Nach einem Fehler im Laufenburger Spielaufbau schaltete Salem schnell um. Andreas Romeo nutzte die Gelegenheit eiskalt und ließ Torhüter Fatih Er keine Chance.

Laufenburg tat sich in der Folge schwer, ins Spiel zu finden. Zwar gab es nach rund einer halben Stunde eine strittige Situation, als Emanuel Esser im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Der Pfiff von Schiedsrichter Josef Mourad blieb jedoch aus.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Salem das aktivere Team. Rund 20 Minuten vor Schluss sorgten die Gastgeber für die Entscheidung: Über Paul Strauß, kam der Ball zu Giuseppe Luci, der souverän zum 2:0 vollendete.

Für den SV 08 Laufenburg geht es nun in entscheidende Wochen. Mit dem Heimspiel gegen den SV Linx sowie der anschließenden Auswärtspartie beim SV 08 Kuppenheim warten erneut Kontrahenten aus dem Tabellenkeller.