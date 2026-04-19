Für den FC Auggen und den SV 08 Laufenburg gab es an diesem Verbandsliga-Wochenende keine Punkte. Beide Mannschaften hatten mit 0:2 das Nachsehen.
Es scheint, als müsste der FC Auggen sechs Spieltage vor Schluss die Hoffnung auf Relegationsrang zwei aufgeben. Im direkten Duell beim SC Lahr unterlagen die Rebländer mit 0:2 und liegen nun fünf Punkte hinter dem Zweitplatzierten. Mit nun 54 Punkten behauptet der SC Lahr Rang zwei hinter dem FC Teningen (59 Punkte), während der FC Auggen mit 49 Zählern auf Platz drei bleibt.