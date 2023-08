Der SC Lahr geht mit einem Unentschieden in die neue Verbandsliga-Saison. Die Chancen zum Dreier waren gegen den FC Auggen allerdings da. Eine der größten Gelegenheiten landete am Pfosten.

Verbandsliga: FC Auggen - SC Lahr 0:0. Der SC Lahr ist nach dem ersten Spieltag noch ungeschlagen, muss auf den ersten Saisonsieg in der Verbandsliga aber noch mindestens bis zum Ende der Woche – dann startet das Heimspiel gegen Kuppenheim – warten. Gegen den FC Auggen stand zum Auftakt hinten wie vorne die Null.

Mit der Punkteteilung zum Saisonbeginn kann Petro Müller, Sportlicher Leiter der Lahrer, leben. „Allerdings hätte sich Auggen nicht beschweren können, wenn wir als Sieger vom Platz gegangen wären“, berichtet Müller im Gespräch mit unserer Redaktion. Denn die Lahrer hätten deutlich mehr vom Spiel gehabt. „Wir hatten rund 80 Prozent Ballbesitz“, fasst es Müller in Zahlen zusammen.

Wenn die Lahrer das Spielgerät hatten, kamen auch einige Chancen heraus. Dennis Häußermann, Tim Lettgen und Adriano Spoth hatten gute Gelegenheiten auf dem Fuß. Außerdem war Daniel Monga mit seinem Pfostenschuss in der Schlussphase ganz nah dran am Lahrer Führungstor.

Auch wenn das Ergebnis gegen den Kehler FV im Pokal zuletzt erfreulicher war als nun zum Ligastart, sah Müller das Team in besserer Form auf dem Platz, als es noch gegen die Grenzstädter der Fall war. „Das war eine Leistungssteigerung gegenüber dem Kehl-Spiel. Die Jungs haben das gut gemacht.“

Gerade die Defensivleistung gefiel dem Sportvorstand. „Wir haben hinten sicher gestanden. Auggen hatte durch ihren Topmann Bastian Bischoff nur eine gute Gelegenheit.“

In der noch nicht sehr aussagekräftigen Tabelle nach dem ersten Spieltag reihen sich die Lahrer nun auf Rang zehn ein. Schon am Mittwoch geht es im Pokal weiter. Dann ist Oberwolfach der Gegner. Der SVO ist mit einem Sieg in die Landesliga-Saison gestartet.



SC Lahr: Leptig; Si. Zehnle, Sö. Zehnle, Monga, Fries, Lettgen (82. Keita), Häußermann, Allgaier, Kerellaj, Spoth (62. Makaya), Kalt.