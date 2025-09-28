0:0 in der Verbandsliga: Holzhausen hadert mit Pfostentreffer und Schiedsrichter-Entscheidungen

Der FC Holzhausen muss das jüngste Spiel in der Verbandsliga schnell abhaken: Die Partie beim TSV Berg endete nämlich torlos.

TSV Berg – FC Holzhausen 0:0. In der Verbandsliga musste sich der FC Holzhausen beim TSV Berg mit einem 0:0 begnügen. Die Mannschaft von Daniel Seemann blieb damit zwar bereits im vierten von acht Ligaspielen ohne Gegentor, doch nach dem torlosen Remis gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (3. Spieltag) ist auch die jüngste Punkteteilung ein kleiner Dämpfer für den FCH.

Kein Elfmeterpfiff für Holzhausen „Es war ein umkämpftes, aber faires Spiel. Ich würde sagen, wir hatten die besseren Chancen“, bilanzierte Seemann. Trotzdem haderte der Holzhauser Trainer mit dem Schiedsrichtergespann: „Es gab von Berg ein klares Handspiel im Sechzehner – das muss ein Elfmeter sein, aber er wurde nicht gepfiffen.“

Auch eine Abseitsentscheidung stieß Seemann sauer auf: Torjäger Janik Michel sei im Eins-gegen-eins mit dem gegnerischen Keeper zurückgepfiffen worden – aus Seemanns Sicht eine Fehlentscheidung. Dennoch wollte der Cheftrainer die Schuld nicht allein bei den Unparteiischen suchen: „Michel hatte eine hundertprozentige Chance. Er stand frei vor dem Torhüter, trifft aber leider nur den Pfosten.“

Chancenwucher auf beiden Seiten

Holzhausen kam im weiteren Verlauf noch zu zwei, drei guten Umschaltmomenten, während auch Berg auf den Sieg spielte. In der zweiten Halbzeit unterlief Carlos Antonio Konz ein zu kurzer Rückpass, den ein Berg-Angreifer laut Seemann „über ein fast leeres Tor drübergeschossen“ habe.

„Da haben wir Berg auch selbst eingeladen“, meinte der Coach. Um an der Tabellenspitze dranzubleiben, ist Holzhausen nun zum Siegen verdammt. Schon am Freitag (15 Uhr) gastiert der SSV Ehingen-Süd, ehe es am 12. Oktober (Sonntag, 15 Uhr) zum Spitzenreiter nach Reutlingen geht.

Aufstellung und Infos

FC Holzhausen: H. Schwenk; J. Gourgel, A. Müller, E. Huss (67. E. Zogu), T. Steinhilber (80. V. Djermanovic), J. Michel, F. Vogt (67. H. Seeger), N. Schäuffele, O. Grathwol (67. J. Kurz), C. Konz, C. Haug.

Schiedsrichter: Maximilian Jäger (Assistenten: Patrick Fischer, Paul Reiss).

Zuschauer: 300