0:0 in der Verbandsliga: Holzhausen hadert mit Pfostentreffer und Schiedsrichter-Entscheidungen

Der FC Holzhausen muss das jüngste Spiel in der Verbandsliga schnell abhaken: Die Partie beim TSV Berg endete nämlich torlos.
TSV Berg – FC Holzhausen 0:0. In der Verbandsliga musste sich der FC Holzhausen beim TSV Berg mit einem 0:0 begnügen. Die Mannschaft von Daniel Seemann blieb damit zwar bereits im vierten von acht Ligaspielen ohne Gegentor, doch nach dem torlosen Remis gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (3. Spieltag) ist auch die jüngste Punkteteilung ein kleiner Dämpfer für den FCH.