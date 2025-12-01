Das 0:0 beim TSV Steinbach Haiger verdienen sich die Balinger aufgrund einer sehr guten Defensivleistung. Trotz dieses Punktgewinns wird die Lage im Tabellenkeller aber prekärer.
Der erste Tag des Wochenendes lief für die Fußballer der TSG Balingen zufriedenstellend: Das 0:0 beim TSV Steinbach Haiger war absolut verdient – man war über 90 Minuten gesehen sogar näher am Sieg als die Hausherren. Der Sonntag hingegen dürfte zumindest etwas Ernüchterung gebracht haben, denn die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz feierte gegen Eintracht Trier den zweiten 1:0-Sieg in Serie.