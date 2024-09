Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Freitagnachmittag in Oberndorf einen Unfall verursacht. Wie sich herausstellte, stand der Mann unter Alkoholeinwirkung.

Einen Unfall verursacht hat ein alkoholisierter Autofahrer am Freitagnachmittag im Einmündungsbereich der Hölderlinstraße mit der Uhlandstraße in Oberndorf.

Ein 38-jähriger Fahrer eines VW Polo fuhr laut Polizeibericht gegen 16.15 Uhr auf der Hölderlinstraße in Richtung Dammstraße. An der Einmündung zur Uhlandstraße prallte der Mann mit einem von rechts kommenden Renault eines 70-Jährigen zusammen, der von der vorfahrtsberechtigten Uhlandstraße kommend in Richtung Hölderlinstraße nach links abbiegen wollte.

Der Schaden an beiden Autos wird von der Polizei auf jeweils auf rund 2500 Euro geschätzt. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

Autofahrer muss Blutprobe abgeben

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 38-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille.

Den Führerschein musste der alkoholisierte Fahrer abgeben, sowie auch eine Blutprobe in einem Krankenhaus. Er wird sich nun wegen des Verursachens eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinfluss verantworten müssen.