Zollernalbkreis Zollernalb-Klinik bekommt neuen Geschäftsführer

Als Geschäftsführer von Seite der SRH wird Andor Toth (52) bestellt. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Landrat Günther-Martin Pauli, betont, dass mit einer starken, teamorientierten Geschäftsführung das Zollernalb Klinikum zukunftsorientiert ausgerichtet werden kann. Der Beginn der Geschäftsführungsübernahme hänge von der Abwicklung eines kartellrechtlichen Verfahrens ab, das vor Vertragsvollzug durchgeführt werden muss.

SRH habe in Bewerbergesprächen und bei der Firmenpräsentation einen hervorragenden Eindruck hinterlassen und ihre Eignung und Fachkompetenz überzeugend dargestellt, teilt die Kreisverwaltung mit. Die SRH sind eine gemeinnützige Stiftung des Privatrechts, die 1966 gegründet wurde und die bundesweit an 64 Standorten Gesundheitseinrichtungen betreibt. Unter anderem sind die SRH Gesellschafter in den benachbarten Krankenhäusern in Sigmaringen und Oberndorf. Dies biete den Vorteil einer verstärkten kooperativen und strategischen Partnerschaft in der Region mit den Zielen, die medizinische Versorgungsqualität zu steigern.