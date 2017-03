Zollernalbkreis "Wir haben im Kreis keine Gämsenplage"

Auf die Vorwürfe von Seiten des Ökologischen Jagdverbands habe es in den sozialen Netzwerken heftige Reaktionen gegeben, sagte Heneka. Der Grundtenor vieler Stellungnahmen: "Wald und Wild gehören zusammen." Es sei absurd, zu sagen, dass der Luchs, der sich wieder in der Gegend ansiedle, der "Hype" sei, hingegen die Gämsen totgeschossen werden müssten. "Wir haben auch Muffelwild hier, die Gämsen sind nicht die Einzigen." Gerne mache er Christian Kirch und Bernd Hajek vom Ökologischen Jagdverband das Angebot, gemeinsam rauszugehen und sich die Sache anzusehen. So könne manches Missverständnis und Vorurteil aus der Welt geräumt werden. Fest stehe jedenfalls: "Wir haben kein Riesenproblem."