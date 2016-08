Zollernalbkreis Streuobst: Zu schade für die Biotonne

Einige Kilometer weiter sucht ein Erzeuger händeringend nach einer ganz bestimmten Sorte für ein ausgefallenes Produkt. Die Probleme rund um die Nutzung und auch Nicht-Nutzung von Obst und Streuobstwiesen sind vielfältig und gerade jetzt, kurz vor der Erntezeit, wieder brandaktuell.

Abhilfe schafft die Streuobstwiesen-Börse, die für einen großflächigen Austausch von Suchenden und Bietenden sorgt. Dort können nicht nur Inserate angeschaut, sondern auch Anzeigen in verschiedenen Kategorien aufgegeben werden. An persönlichen Daten werden dabei nur der Name und gegebenenfalls eine Telefonnummer veröffentlicht. Über ein verschlüsseltes Kontaktformular kann auch eine Kontaktaufnahme per Mail erfolgen.

Der Verein "Schwäbisches Streuobstparadies" setzt nicht nur auf das Internet, sondern will mit einer Telefon-Hotline und der Möglichkeit eines postalischen Inserats auch jene Menschen ansprechen, die sich mit der Internetnutzung schwer tun.

Die Hotline ist unter 07025/1 36 04 03 rund um die Uhr zu erreichen. Adressierte Postkarten liegen beispielsweise bei Mostereien oder in Rathäusern aus.

Weitere Informationen:

www.streuobstparadies.de