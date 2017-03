Zollernalbkreis Steht Kreismusikfest 2018 auf der Kippe?

Kreisverbandsvorsitzender Heiko-Peter Melle begrüßte Vertreter der 81 Mitgliedsvereine. Grußworte sprachen Ortsvorsteher Siegfried Schott, Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut, Landrat Günther-Martin Pauli sowie Alexander Beck, Vorsitzender der Stadtkapelle Tailfingen.

In seinem Jahresbericht ging Melle ging besonders auf das erste Blasmusik-Festival in Balingen mit Moderator Hansy Vogt ein. Es soll in diesem Jahr wiederholt werden. 2016 wurden auch das Kreismusikfest in Burladingen und die Jugendmusiktage in Nusplingen gefeiert – Veranstaltungen, die in den vergangtenen 40 Jahren eine Selbstverständlichkeit waren.

Um so schwerer fiel Melle die Aussage, dass es in diesem Jahr kein Kreismusikfest geben werde. Jetzt werde alles daran gesetzt, einen Ausrichter für 2018 zu finden. Um im Dialog zu bleiben, findet am 11. November eine Vorständetagung statt. Auch für das Kreismusikfest und die Jugendmusiktage 2019 sei bisher noch kein Ausrichter gefunden. Melle erklärte, dass er Vorschläge oder Bewerbungen jederzeit gerne entgegennehmen wolle.