Zollernalbkreis Polizei sagt Drogendealern Kampf an

Mit dem Ziel der effektiven und nachhaltigen Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität hat die "Ermittlungsgruppe Rauschgift Schwarzwald-Baar-Heuberg" (EGR SBH) mit Sitz bei der Kriminalpolizei in Villingen ihre Arbeit aufgenommen.

Die Einrichtung dieser Ermittlungsgruppe ist der Mitteilung zufolge Teil eines speziellen Stufenkonzepts des Polizeipräsidiums Tuttlingen, mit dem man der Kriminalitätsentwicklung im Rauschgiftbereich entgegen wirken wolle.

Seit 2010 sei im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Tuttlingen, zu dem auch der Zollernalbkreis gehört, ein Anstieg der sogenannten unteren Rauschgiftkriminalität zu verzeichnen. Die Rauschgiftermittler setzten bei ihren Tätigkeiten eine Stufe höher an und wollten im Bereich der qualifizierten Rauschgiftdelikte – wie beispielsweise dem gewerbsmäßigem Handel und Schmuggel von Betäubungsmitteln – den Tätern das Handwerk legen. Drogengeschäfte haben oft weitere Kriminalität zur Folge; so soll der Handel mit Marihuana Hintergrund des tödlichen Schusses gewesen sein, der Anfang Dezember in Hechingen auf einen 22-Jährigen Bisinger abgegeben wurde. Der Fall wird seit der vergangenen Woche am Hechinger Landgericht verhandelt.