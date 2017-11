Zollernalbkreis Plettenberg-Abbau: Bergfrieden in Sicht?

Mit der Verordnung, die Pauli am Donnerstag unterzeichnete und die per Veröffentlichung am Samstag in Kraft tritt, wird die Umwandlung eines Teils des Landschaftsschutzgebiets Großer Heuberg zu einem sogenannten Vorranggebiet für Kalksteinabbau geregelt. Das letzte Wort hat dazu der Regionalverband, der in der nächsten Sitzung über eine entsprechende Änderung des Regionalplans entscheidet.

Das Ansinnen der Dotternhausener Firma Holcim, den Kalksteinabbau auf dem Plettenberg auszuweiten, hat in den Gemeinden des Schlichemtals in den vergangenen Jahren für reichlich Zündstoff gesorgt. In Dotternhausen gingen die Bürger auf die Barrikaden, unter anderem wegen der Größe der künftigen Abbaufläche ihres "Hausbergs". Wegen der Proteste hatte das Landratsamt das bürokratisch so genannte Änderungsverfahren Landschaftsschutzgebiet Großer Heuberg auf Eis gelegt in der Hoffnung, dass sich die Konflikte beilegen lassen. Das ist zwar bis heute nicht geschehen – gleichwohl hat die Kreisbehörde nun einen Knopf an das Verfahren gemacht.

"Wesentliche Einwände der Bürgerinitiative wurden berücksichtigt"