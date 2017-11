Zollernalbkreis Neuwahlen für viele schlechteste Variante

Mit "großer Sorge" sieht es der CDU-Wahlkreisabgeordnete Thomas Bareiß: "Da hat man sich aus der Verantwortung gezogen. Die Gespräche wurden nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit angegangen. Da wurde immer wieder Öl ins Feuer gegossen." Jetzt gebe es verschiedene Varianten: "Ich hoffe, dass die SPD sich doch noch bewegt, sie trägt auch eine Verantwortung für das Land, und wir haben die vergangenen vier Jahre erfolgreich zusammen regiert." Eine Minderheitsregierung wäre nicht erfolgreich: "In schwierigen Zeiten brauchen wir eine Regierung, die handlungsfähig ist." Er selbst sei "schon enttäuscht", aber "es gibt Grenzen, die Differenzen waren zu groß. Schade." Neuwahlen? Dabei könnte das Gleiche herauskommen wie bei den letzten Wahlen, "und dann stehen wir wieder da".

"Das bringt unser Land in eine sehr, sehr schwierige Situation"

Annette Widmann-Mauz (CDU), Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Tübingen-Hechingen, ist vor allem enttäuscht. "Weil ich glaube, dass wir einen wichtigen Schritt zu einer Regierung hätten bewältigen können. Wir standen ganz nahe am Durchbruch", sagt sie. Umso unverständlicher sei es, dass die FDP den Verhandlungsort verlassen hat. "Das bringt unser Land in eine sehr sehr schwierige Situation", so Widmann-Mauz weiter. Auf die Ruhe und Stärke von Angela Merkel komme es jetzt einmal mehr an. "Neuwahlen müssen die Ultima ratio sein", ist sie überzeugt. Zudem gebe es eine Partei, die von Anfang an nicht mitsprechen wollte. "Auch wenn es einem parteipolitisch nicht passt: Erst kommt das Land, dann die Partei", so Widmann-Mauz. Man müsse sich immer daran messen lassen, ob man diesem Anspruch gerecht wird.