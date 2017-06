Zollernalbkreis Neues Projekt: DRK testet Kamera-Drohne

Mitglieder der DRK-Kreisbereitschaftsleitung versprechen sich viel von dem fliegenden Einsatzmittel: "Bei Großschadensfällen kann die Drohne live Bilder übertragen", erklärt der stellvertretende Kreisbereitschaftsleiter Markus Maute.

Das "fliegende Auge" übernehme die Arbeit der Menschen, die sich früher in eine Gefahrenzone begeben mussten, um die Lage auszukundschaften. "Sie muss den Boden nicht berühren, kann Hindernisse einfach überfliegen und so hoch aufsteigen, dass sie ein ganzes Gebiet überblicken kann", sagt Maute. Auch wenn Flächen schnell nach vermissten Personen abgesucht werden müssen, erhofft sich das DRK einen Mehrwert.

Die Drohne hat vier Propeller, mit denen sie in jede Richtung fliegen kann. Sie muss, um die Richtung zu wechseln, keine Kehrtwende machen. An der Unterseite ist eine Kamera eingebaut. Sie kann Filme aufnehmen und Fotos schießen. Beides wird auf den Bildschirm am Steuerungsgerät übertragen. Vom Bedienteil aus kann die Aufnahme gestartet und gestoppt werden. "Die Drohne könnte bis zu fünf Kilometer hoch steigen", erklärt der DRK-Kreisvorsitzende Heiko Lebherz. Könnte. Aber in einer Höhe von 100 Metern ist Schluss. Dann ist das zulässige Limit erreicht. Weiter in die Höhe zu steigen ist nicht erlaubt.