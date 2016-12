Zollernalbkreis Mehr Unfälle, aber weniger Verletzte

Insgesamt zeigt die Statistik, dass es am häufigsten dort kracht, wo eine Autobahn übers Gemeindegebiet führt. Das Statistische Landesamt hat für die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg berechnet, wie viele Unfälle es je 10.000 Einwohner und Jahr gibt. In Albstadt waren es im vergangenen Jahr 42, in Balingen 54, in Hechingen 52 und in Bisingen 61. Entlang der Autobahn 81 sind die Zahlen um einiges höher: In Zimmern ob Rottweil waren es 93, in Geisingen 76 Unfälle je 10.000 Einwohner.

In absoluten Zahlen sind in der Zeitspanne 2008 bis 2015 in Albstadt jährlich 185 Unfälle registriert, in Balingen 173, in Bisingen 98, in Hechingen 98, in Haigerloch 43, in Rangendingen 16, in Dormettingen drei und in Obernheim zwei. Im Vergleich dazu hat es in der Landeshauptstadt Stuttgart in dieser Zeitspanne im Durchschnitt 3029-mal im Jahr gekracht.

Was die Zahl der verletzten Personen angeht, so waren es in der Zeitspanne 2008 bis 2015 in Albstadt durchschnittlich 152 Menschen im Jahr, in Balingen 143, in Hechingen 80, in Bisingen 51, in Meßstetten 31, in Haigerloch 42 und in Geislingen 21. In Ballungsgebieten sieht es ganz anders aus: In Stuttgart werden bei Unfällen jährlich 2833 Menschen verletzt, in Tübingen sind es 333.