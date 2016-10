Zollernalbkreis Medizinkonzept: "Gut Ding braucht Weile"

Landrat Günther-Martin Pauli geht davon aus, dass er im November mit dem Minister sprechen werde. "Gut Ding braucht Weile", sagte er.

Die Demo für den Erhalt des Albstädter Krankenhauses habe gezeigt, dass noch "ein ganzes Stück Aufklärung" erforderlich sei, sagte SPD-Kreisrat Elmar Maute. Unter anderem seien die Zahlen in den beiden Gutachten überholt. Sie müssten aktualisiert und "solide eingearbeitet" werden. Und überhaupt wolle man endlich wissen, wo diese "grüne Wiese" sein soll. Und überdies, was die Planung kosten werde und wie die Verkehrsanbindung sei.

Eine Synopse fehle noch, eine vergleichende Darstellung, wie es mit den Krankenhäusern in anderen Landkreisen aussehe. Etwa mit dem Kreis Esslingen, wo es drei Krankenhäuser gebe, die schwarze Zahlen schreiben, oder mit dem Ostalbkreis, wo auch drei Häuser sind: "Wie sollen wir entscheiden, wenn wir das nicht wissen?" Zweifellos trage die Kassenärztliche Vereinigung einen erheblichen Teil dazu bei, "dass die Situation der Krankenhäuser so ist, wie sie ist". Und wie sehe es eigentlich mit der Nachnutzung der Krankenhäuser in Balingen und Albstadt aus? Was werde sie kosten? "Das muss alles hier auf den Tisch. Anders kann man keine verantwortungsbewusste Entscheidung treffen."