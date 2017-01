Zollernalbkreis Lochenfelsen: Westseite künftig gesperrt

Seit rund 10.000 Jahren konnten sich diese und weitere genügsame Arten auf dem Fels halten. Nun werden ihnen arglose Wanderer zum Verhängnis. Denn Trockenheit und Nährstoffarmut halten die Pflanzen gut aus, aber durch den Tritt vieler Bergschuhe ist ihr Schicksal besiegelt: Viele Pflanzen sind schon beschädigt oder ganz verschwunden. Nur in den wenig betretenen Randbereichen findet man noch einige Exemplare der stark gefährdeten Pflanze.

Um diese Restvorkommen zu schonen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich wieder auszubreiten, sollen sich die Besucher im Naturschutzgebiet Lochenstein künftig nur auf der Ostseite des Felsens aufhalten, heißt es in einer Mitteilung des Regierungspräsidiums Tübingen (RP). In Zusammenarbeit mit dem Naturschutzzentrum Obere Donau der Staatlichen Forstverwaltung wurde ein Projekt gestartet, um der Augenwurz am Lochenstein eine Chance zu geben.

Der Westteil mit Restbeständen der Augenwurz soll der Regeneration der Pflanzen dienen und künftig nicht mehr betreten werden. Der Aussichtspunkt am Kreuz bleibt weiterhin zugänglich. Besucher können die Aussicht in das Albvorland nach wie vor genießen und trotzdem zum Erhalt der Augenwurz beitragen, indem sie den Felsbereich nicht betreten.