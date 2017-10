Zollernalbkreis Landratsamt: Ohne Gestank geht es nicht

Die Ausbringung von flüssigen Wirtschaftsdüngern (Gülle, Jauche und Gärreste) sei in der Düngeverordnung (DüV) geregelt, teilt das Landratsamt weiter mit. Wirtschaftsdünger sei vorzugsweise zu Beginn der Vegetationszeit auszubringen, da dadurch eine gute Stickstoffausnutzung gewährleistet werde. Laut DüV dürfen nur in der Zeit vom 1. November bis 31. Januar, während der sogenannten Sperrfrist, keine flüssigen Wirtschaftsdünger ausgebracht werden. Eine Ausbringung außerhalb der Sperrfrist dürfe nur dann nicht erfolgen, wenn der Boden überschwemmt, wassergesättigt, gefroren oder durchgängig schneebedeckt sei.

Landwirte seien gesetzlich verpflichtet, eine jährliche Nährstoffbilanz für ihre Betriebe zu erstellen. Diese werde anhand von Bodenproben verifiziert, um zum Beispiel nach erfolgter Gülledüngung fehlende Nährstoffe gezielt zuführen zu können. Eine routinemäßige Beprobung der auszubringenden Gülle erfolge jedoch nicht.

Aber: Landwirte seien gesetzlich dazu verpflichtet, Gülle wenn möglich schnell in den Boden einzuarbeiten oder direkt in den Boden einzubringen. Im besten Fall würden anschließende Niederschläge dafür sorgen, dass die Gülle in den Boden eingewaschen wird. Durch eine bodennahe Ausbringung – so wird empfohlen – könne übermäßige Geruchsbelästigung vermieden werden.

Am Tag nach dem "Gestank-Alarm" war der Geruch in Balingen weitgehend verflogen, dafür "duftete" es an manch anderer Stelle im Kreis. Ohne Gestank geht’s nicht, denn Gülle setzt vier Gase frei: Kohlenstoffdioxid (CO2), Methan (CH4), Ammoniak (NH3) und Schwefelwasserstoff (SH2). Den unangenehmen Geruch verursachen vor allem der Schwefelwasserstoff sowie die leicht flüchtigen organischen Substanzen. Diese Gase sind in den bei Gülleausbringung entstehenden Mengen nicht gesundheitsgefährdend, da sie sich mit der Luft mischen und sofort stark verdünnt werden.