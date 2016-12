Zollernalbkreis Landkreis braucht eigenes Hospiz

Erstmals zahlt der Landkreis im nächsten Haushaltsjahr einen Zuschuss von 5000 Euro an das Hospiz am Dreifaltigkeitsberg. Dort und im Hospiz Veronika in Eningen unter Achalm werden auch Patienten aus dem Zollernalbkreis betreut.

Als "ganz wichtiges Ziel" bezeichnet es der FDP-Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Dietmar Foth, auch im Zollernalbkreis "zumindest ein Hospiz mit acht bis zehn Betten" zu haben. Dort müsse eine palliativmedizinische Versorgung mit qualifizierter Pflege und Betreuung für die letzten Lebenstage oder -wochen geboten werden. "Menschenwürdig", wie Foth betont.

Die jetzige Situation sei auf Dauer nicht tragbar: Zum einen gebe es in den beiden genannten Einrichtungen so lange Wartezeiten, "dass es des öfteren zu spät ist, bis ein freier Platz verfügbar ist". Zum anderen sei die Wohnortnähe für die Angehörigen bei der Begleitung in den letzten Lebenstagen sehr wichtig.