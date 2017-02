Zollernalbkreis Kompromiss in Sachen Kinder-Notdienst?

Was Pauli hingegen weiß: Kinderärzte, die in Gammertingen wohnen, würden es allein schon wegen der kürzeren Anfahrtswege vorziehen, in Reutlingen Notdienst zu machen. Und eine Kinderärztin, die in Tübingen wohne, ziehe es logischerweise vor, dort Notdienst zu machen anstatt nach Albstadt zu fahren. Dafür habe er Verständnis, sagt Pauli: Das bedeute nicht, dass es "böse" und "gute" Kinderärzte gebe. Dennoch hoffe er, dass auch die restlichen Kinderärzte mit ins Boot kommen – aus Solidarität. Vielleicht sogar ein paar Ärzte aus anderen Nachbarkreisen.

Pauli weiß auch, dass die Notfallpraxis am Albstädter Krankenhaus eine Kinderklinik nicht ersetzen kann: "Aber in 80 Prozent der Fälle wäre man dort gut aufgehoben."

Ungerecht verteilt seien die Kinderkliniken: Tübingen und Reutlingen seien kaum zehn Kilometer von einander entfernt, "aber die Zollernalb ist ein weißer Fleck auf der Karte". Daher engagiere man sich für die vorgeschlagene Sonderlösung. "Mit der KV sind wir konstruktiv unterwegs", sagt Pauli. Deren Entscheidung, die Notdienste in Portalpraxen zu zentralisieren, sei nicht "bösartig": Ziel sei es gewesen, dass der einzelne Arzt nicht so viele Dienste schieben müsse.

Freilich müsse das alles auch finanziert werden, und darüber könne nur der Kreistag entscheiden. Er selbst sei zuversichtlich, dass man das hinkriegen werde: "Wir sind schon länger dran, als manch einer glaubt. Bei mir rennt man offene Türen ein."

Die Verlagerung des Kinderärztlichen Notdiensts in die Fachkliniken in Reutlingen, Tübingen und Ravensburg wäre aus Sicht des Landrats "ein weiterer Sargnagel für den ländlichen Raum". Denn für junge Familien könnte es ein Grund mehr sein, nicht auf die Zol­lernalb zu ziehen.