Zollernalbkreis. Klinikum weiter in den roten Zahlen

Andererseits zeigt die Bilanz auch, dass sich einiges schon verbessert hat: So sind die Erträge im vergangenen Jahr, auch aufgrund höherer Belegungszahlen, deutlich angestiegen – von 78,8 Millionen im Jahr 2015 auf nunmehr 84,7 Millionen Euro. Zudem wurden an vielen Stellen Kosten reduziert und Geld gespart – etwa durch die Einkaufsgemeinschaft für Medizingüter, aber auch beim Energieverbrauch.

So gesehen war das Betriebsjahr 2016 des Zollern­alb-Klinikums, das sich vollständig in Händen des Landkreises befindet, durchaus ein Erfolg. Allerdings wurde dieser durch gesetzliche Rahmenbedingungen zunichte gemacht – Stichworte: Landesbasisfallwert und Mehrleistungsabschlag. Dazu kommen deutlich gestiegene Personalkosten (plus 2,7 Millionen Euro). Unterm Strich bleibt der satte Verlust.

Angesichts dieser Zahlen scheint die Diskussion um die vom Kreistag im vergangenen Jahr angestoßene Neuausrichtung des Klinikums dringender denn je. Das Gremium hatte die Kreisverwaltung im Januar damit beauftragt, die Grundlagen für eine Konzentration der beiden jetzigen Krankenhausstandorte Albstadt und Balingen auf der "grünen Wiese" vorzubereiten. Neben den anfallenden Kosten für den Neubau sollen auch die finanziellen Folgen für den Landkreis sowie die dadurch entstehenden Belastungen für die Städte und Gemeinden dargestellt und Vorschläge für einen Standort erarbeitet werden.

Eigentlich sollte es bis zur am Montag anstehenden Juli-Sitzung erste Vorlagen geben. Diese werden sich indes verzögern.

Landrat Günther-Martin Pauli sagte am Montag unserer Zeitung, dass man die Arbeitsaufträge "sauber abarbeiten" wolle. "Wir rödeln hinter den Kulissen", so Pauli. So seien alle Städte und Gemeinden im Landkreis angeschrieben worden mit der Bitte, möglicherweise geeignete Flächen für die Ansiedlung eines Krankenhauses zu benennen. Voraussichtlich im Oktober geht es in der Frage Zentralklinikum weiter.